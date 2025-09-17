Slovenská speváčka sa tretí raz postavila rakovine: Ani si neviete predstaviť, aká som na seba hrdá!
Čím viac sa nechávam unášať životom, tým krajší sa mi zdá byť, priznáva 31-ročná speváčka.
„Prvá myšlienka po tom, ako ma informovali o mojej diagnóze, bola spojená s hudbou. Dojalo ma iba pomyslenie na to, že ju zrejme budem musieť dať na nejaký čas bokom,“ spomínala pre Plusku ešte počas prvej liečby speváčka Štefánia Šalatová, známa ako Stefi.
Obľúbená slovenská speváčka, ktorá sa na hudobnej scéne presadila aj vďaka spolupráci so zoskupením Mafia Corner, vtedy ešte ani netušila, že zákernej rakovine bude zoči-voči napriek mladému veku čeliť nie raz, ale rovno trikrát. Dnes má 31 rokov a svojim fanúšikom oznámila správu, ktorá jej priniesla obrovskú úľavu.
„Už niekoľko dní premýšľam, ako sa s vami podelím o novinku, ktorou teraz žijem. Doslova ŽIJEM! Prekonala som tretiu rakovinu. TRETIU!!! Ani si neviete predstaviť, aká som na seba hrdá! Už aj jedna je na človeka fakt veľká nálož. Ale my onkopacienti sme superhrdinovia,“ napísala na Facebooku.
Tri tvrdé skúšky života
Diagnózu Hodgkinov lymfóm počula prvýkrát, keď mala iba 21 rokov. Odvtedy sa ochorenie dvakrát vrátilo a vzalo jej mnoho času aj síl.
„Tá radosť po tretej je iná. Nie naivná, ako keď som po prvom vyliečení pred deviatimi rokmi verila, že mám navždy pokoj. Prišla druhá, prišla tretia a popri nich aj iné ťažké životné skúšky, o ktorých nehovorím verejne. To všetko človeka na chvíľku zlomí, potom posilní, ale aj navždy zmení,“ priznala speváčka v otvorenej spovedi.
Za posledných 21 mesiacov počas tretej liečby bola hospitalizovaná takmer 40-krát. Napriek tomu v tom našla aj krásne chvíle – spoznala lekárov, sestričky či spolupacientov, ktorí sa stali jej priateľmi.