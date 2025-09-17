Slovenská speváčka sa tretí raz postavila rakovine: Ani si neviete predstaviť, aká som na seba hrdá! - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Slovenská speváčka sa tretí raz postavila rakovine: Ani si neviete predstaviť, aká som na seba hrdá!
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Robert Redford s druhou manželkou Sibylle.

Keď prišiel o synčeka, cítil obrovskú vinu. Robertovi Redfordovi dala nový život žena, ktorá ho nepoznala

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 357 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Slovenská speváčka sa tretí raz postavila rakovine: Ani si neviete predstaviť, aká som na seba hrdá!

— Foto: Instagram @stefi.official

Čím viac sa nechávam unášať životom, tým krajší sa mi zdá byť, priznáva 31-ročná speváčka.

„Prvá myšlienka po tom, ako ma informovali o mojej diagnóze, bola spojená s hudbou. Dojalo ma iba pomyslenie na to, že ju zrejme budem musieť dať na nejaký čas bokom,“ spomínala pre Plusku ešte počas prvej liečby speváčka Štefánia Šalatová, známa ako Stefi.

Obľúbená slovenská speváčka, ktorá sa na hudobnej scéne presadila aj vďaka spolupráci so zoskupením Mafia Corner, vtedy ešte ani netušila, že zákernej rakovine bude zoči-voči napriek mladému veku čeliť nie raz, ale rovno trikrát. Dnes má 31 rokov a svojim fanúšikom oznámila správu, ktorá jej priniesla obrovskú úľavu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa STEFI 🎤 www.stefimusic.com (@stefi.official)

„Už niekoľko dní premýšľam, ako sa s vami podelím o novinku, ktorou teraz žijem. Doslova ŽIJEM! Prekonala som tretiu rakovinu. TRETIU!!! Ani si neviete predstaviť, aká som na seba hrdá! Už aj jedna je na človeka fakt veľká nálož. Ale my onkopacienti sme superhrdinovia,“ napísala na Facebooku.

Tri tvrdé skúšky života

Diagnózu Hodgkinov lymfóm počula prvýkrát, keď mala iba 21 rokov. Odvtedy sa ochorenie dvakrát vrátilo a vzalo jej mnoho času aj síl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa STEFI 🎤 www.stefimusic.com (@stefi.official)

„Tá radosť po tretej je iná. Nie naivná, ako keď som po prvom vyliečení pred deviatimi rokmi verila, že mám navždy pokoj. Prišla druhá, prišla tretia a popri nich aj iné ťažké životné skúšky, o ktorých nehovorím verejne. To všetko človeka na chvíľku zlomí, potom posilní, ale aj navždy zmení,“ priznala speváčka v otvorenej spovedi.

Za posledných 21 mesiacov počas tretej liečby bola hospitalizovaná takmer 40-krát. Napriek tomu v tom našla aj krásne chvíle – spoznala lekárov, sestričky či spolupacientov, ktorí sa stali jej priateľmi.

Vďaka hudbe a podpore

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.