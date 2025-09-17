Dievčatá, menej je niekedy viac. Dámy slovenského šoubiznisu majú na polonahú influencerku jasné názory - Dobré noviny
Dievčatá, menej je niekedy viac. Dámy slovenského šoubiznisu majú na polonahú influencerku jasné názory
Dievčatá, menej je niekedy viac. Dámy slovenského šoubiznisu majú na polonahú influencerku jasné názory

Eva Máziková / BIanka Rumanová
Eva Máziková / BIanka Rumanová — Foto: Instagram - @evamazikovaofficial; Instagram - @behindthefame.sk

Prezentácia na fialovom koberci mala mať údajne hlbší zmysel.

Herci zo seriálov a moderátori obľúbených šou boli na televíznej párty JOJ-ky v úzadí. V centre pozornosti totiž bola influencerka Bianka Rumanová, ktorá na fialovom koberci zhodila kožuch a na takmer nahom tele predviedla priehľadné šaty inšpirované štýlom Biancy Censori. K jej gestu sa teraz vyjadrili stálice slovenského šoubiznisu – Eva Máziková a Hana Gregorová, ktoré sa na celú udalosť pozerajú trochu inak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dva tábory

„Nebola som v skutočnosti nahá. My sme chceli, aby som vyzerala ako nahá, ale moja spodná partia bola prekrytá a rovnako aj bradavky,“ bránila sa v rozhovore pre TV JOJ Bianka Rumanová, podľa ktorej mala jej prezentácia na fialovom koberci hlbší zmysel.

Vpravo Hana Gregorová s prvým manželom Gassanom.
Prečítajte si tiež: Na prvé rande neprišiel a poriadne ju naštval. Hana Gregorová na sukničkára z Jordánska nikdy nezabudla

„Veľmi rada by som toto využila na niečo, čo bude mať hlbší zmysel ako všetko, čo sa snažím robiť. Možno to vyzerá povrchne, ale ja by som veľmi rada toto využila na charitu. Veľmi rada by som podporila onkológiu, hlavné detské oddelenie alebo týrané matky,“ odkázala influencerka, ktorá Slovákov rozdelila na dva tábory. Jedna strana jej tlieska za odvahu a provokáciu, iní ju kritizujú za to, že charita sa robí iným spôsobom a nie napodobňovaním škandálu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ľudská dôstojnosť

Bianka Rumanová sa totiž inšpirovala tohtoročným udeľovaním cien GRAMMY, kde verejnosť šokovala Bianca Censori. Tá po boku svojho partnera Kanyeho Westa vstúpila na červený koberec takmer nahá – zahalená len v priesvitnej látke a prekrytá kožuchom. No popri škandále a virálnom momente sa začali ozývať aj vážnejšie otázky: bola to skutočne jej slobodná voľba, alebo tlak zo strany partnera? Niektoré zdroje uvádzali, že Biancu jej partner zmanipuloval a riadil jej verejné vystúpenia, hoci jej to bolo nepríjemné.

Fero Mikloško.
Prečítajte si tiež: Pravdu sa otec dozvedel až z televízie. Fero Mikloško priznaním spustil lavínu, ktorá mu dovolila dýchať

Bianca Censori sa vtedy stala symbolom toho, že aj vo svete slávy, bohatstva a lesku reflektorov môže človek cítiť neslobodu a poníženie. A že „umelecký koncept“ nikdy nemôže byť dôležitejší než ľudská dôstojnosť.

Menej je viac

Kým v Amerike vyvolal outfit debatu o slobode a dôstojnosti, u nás rozdelil verejnosť na dva tábory. Práve tu sa do diskusie zapojili aj známe osobnosti slovenského šoubiznisu, ktoré svojimi slovami dodali celej kauze nový rozmer.

