Keď spadla zo schodov, dav ľudí sa len prizeral. Byť ľudským je IN, odkazuje žena, ktorá ihneď pomohla
Keď spadla zo schodov, dav ľudí sa len prizeral. Byť ľudským je IN, odkazuje žena, ktorá ihneď pomohla
Keď spadla zo schodov, dav ľudí sa len prizeral. Byť ľudským je IN, odkazuje žena, ktorá ihneď pomohla

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.

Pád pred City Arénou v Trnave preveril ochotu ľudí.

Predstavte si, že stojíte v rade na koncert svojej obľúbenej speváčky. Atmosféra je plná očakávania, ľudia sa tešia na hudbu a zábavu. Zrazu sa však pred vašimi očami stane niečo, čo by mohlo pokojne narušiť celú pohodu – všimnete si ženu, ako padá zo schodov. Čo by ste urobili vy?

Presne takáto situácia nastala počas víkendu v Trnave pred City Arénou, kde stovky fanúšikov čakali na koncert obľúbenej speváčky Simi. Zatiaľ čo väčšina ľudí zostala stáť bez pohnutia, dvaja ľudia neznámej žene podali pomocnú ruku.

Silný odkaz na sociálnych sieťach

Trnavčanka s ďalším pánom ženu po páde zo schodov zdvihli zo zeme a uistili sa, že je v poriadku. Hoci situácia vyzerala nebezpečne, všetko sa skončilo bez vážnych následkov. To, čo najviac zasiahlo mladú Trnavčanku, však nebol samotný pád, ale reakcia, resp. skôr „nereakcia“ ľudí v okolí.

Foto: Facebook, skupina Trnava

„Ľudia, stáli ste tam v radách na Simu a nikto ste sa nesnažili pomôcť. To ozaj je v nás taká neohľaduplnosť? Môžete sa hanbiť. Stále sme ľudia, tak sa zamyslime nad tým, prosím. Nie je hanba pomôcť. PS: byť ľudským je IN,“ apísala v príspevku na sociálnej sieti.

Vlna solidarity

