Iba kvôli dcérke v rómskej osade chodil 40 kilometrov peši. Milan Berko z Agátky vychoval svoju lepšiu verziu
Dva roky bez vody a elektriny ho naučili poriadnej pokore.
„Na mojej ceste som stretával ľudí, ktorí boli buď mojím trestom, alebo darom,“ hovorí Milan Berko. Ako jediný Róm na Slovensku je certifikovaným šachovým trénerom a podarilo sa mu vychovať šachistku, ktorá zaujala aj najväčšieho hráča všetkých dôb Anatolija Karpova. Tou šachistkou je Milanova vlastná dcéra Agátka, o ktorú musel poriadne zabojovať.
Na stužkovú sa mu zložili
Milan Berko sa narodil v Kremnici ako najstarší z troch bratov do rómskej rodiny, ktorá žila medzi majoritou. Za suseda mali lekára aj učiteľku a Milanovej mame veľmi záležalo na tom, aby jej deti hovorili čistou slovenčinou a dosiahli patričné vzdelanie. Za svoj rómsky pôvod sa nikdy nehanbila, no trom synom chcela dopriať lepší život.
„Bola veľmi múdra a sčítaná, ale keďže pochádzala z viacpočetnej rodiny, nebolo jej umožnené pokračovať v štúdiách a musela ísť čím skôr pracovať, aby mohla finančne pomáhať ostatným súrodencom a rodičom,“ spomínal pre Romano fórum Milan, ktorý vďaka maminej vytrvalosti vyštudoval strednú školu. Doma pritom nemali peniaze nazvyš a aj na stužkovú sa Milanovi poskladali skvelí spolužiaci, ktorí nechceli, aby tam chýbal. Jeho mamina sa ale tohto momentu nedožila, pretože len mesiac pred slávnosťou podľahla rakovine pľúc.
Láska z osady
„Keď nasledoval učiteľský tanec, nechcel som naň ísť, ale spolužiačky ma prosili na kolenách, aby som predsa išiel. Potom som si aj poplakal, aj som sa smial. Bol to krásny večer, a to najmä preto, lebo som vedel, že aj mama by si priala, aby som tam bol,“ spomínal Milan, ktorý to neskôr v živote nemal vôbec jednoduché. Ako terény pracovník totiž chodil do rómskej osady, kde sa zamiloval do svojej budúcej manželky.
Priateľkin otec bol v osade považovaný za akéhosi nepísaného vajdu a musel ho presvedčiť, že jeho dcéru naozaj ľúbi a myslí to s ňou vážne. Práve vo vylúčenej komunite v Starej Kremničke vraj Milan prvýkrát pochopil, čo to naozaj znamená Rómstvo.