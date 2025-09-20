Slávny otec to po jej narodení nezvládol a opustil rodinu. Toto dievčatko malo šťastie na dobrú mamu
Slávna herečka detstvo prežila s mamou, pri ktorej stojí dodnes.
Otec ju miloval od prvej chvíle, kedy sa narodila, ale vedel, že na dieťa nie je pripravený. Bol závislý od drog a keď malo dievčatko z fotografie sedem mesiacov, rodinu opustil. Jeho dcéra si odvtedy budovala veľmi silný vzťah s mamou a dodnes hovorí, že bez nej by neprežila. S otcom však často nekomunikovala. Keď písal svoje memoáre, zakázala mu, aby ju v nich spomínal a jeho dodnes najviac mrzí, že pre zlé rozhodnutia z minulosti s dcérou úplne stratil vzťah. Až po rokoch si uvedomil, že fakt, že mu ju súd nepridelil do starostlivosti, bolo pre ňu to najlepšie.