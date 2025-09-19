Jedia sa zásadne vareškou a priamo z panvice. Vidiecke raňajky Janko Kuric robí manželke každé ráno
Na prípravu celého receptu vám postačia štyri ingrediencie.
Jedlo musí byť podľa neho uvarené rýchlo a musí byť zdravé a ľahké. Známy spevák a frontman skupiny Vidiek Janko Kuric totiž pri sporáku trávi množstvo času a vždy ho chce využiť čo najefektívnejšie. Pečie síce nerád, no varenie je preňho ako tvorivá práca a zo všetkého najradšej má letné grilovanie zeleniny.
Rýchlo, jednoducho a chutne
„Nepotrebujem k nej ani mäso, jem ju iba s chlebom. No inokedy si zase rovnako rád pripravím na grile vykostené kuracie stehná či ryby,“ priznal pre SME obľúbený umelec, ktorý sa odmalička prizeral tomu, ako mama doma varila a okrem toho vraj dodnes sleduje rôzne kulinárske programy.
Má rád taliansku kuchyňu, špagety vie pripraviť na veľmi veľa spôsobov a pri varení nešetrí bylinkami ani čerstvými šalátmi, ktoré zalieva octom, olivovým olejom a posýpa morskou soľou. Navyše sa netají ani tým, že manželke každé ráno pripravuje raňajky.
Tie po rokoch praxe zvláda uvariť naozaj rýchlo, jednoducho a chutne. „Vždy ráno, keď sa zobudím, lognem si dva deci teplej vody a začnem robiť na raňajkách. Tieto vidiecke vajíčka sa jedia z panvičky a zásadne s vareškou,“ vysvetlil pre portál Varecha.