Križovatka ako z autoškoly potrápi každého. Vyskúšajte sa na situácii, ktorú poznáte aj z našich ciest
Podarí sa vám vyriešiť hádanku, ktorá pripomína otázku z testu v autoškole?
Na slovenských cestách ste sa už určite neraz stretli s podobnou situáciou. Často sa však stáva, že vodiči premávke nevenujú dostatočnú pozornosť, čo má za následok zbytočné komplikácie. Pre tých, ktorí si radi skúšajú rôzne scenáre nanečisto a chcú byť na cestách pripravení, je ideálna práve táto hádanka, ktorá nápadne pripomína jednu z otázok v teste z autoškoly.
Na križovatke stoja tri vozidlá, ktoré sa potrebujú bezpečne dostať na druhú stranu. Vašou úlohou je správne odpovedať na otázku, v akom poradí kamióny a auto križovatkou prejdú tak, aby pritom neporušili žiadne pravidlá cestnej premávky.