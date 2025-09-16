Keď prišiel o synčeka, cítil obrovskú vinu. Robertovi Redfordovi dala nový život žena, ktorá ho nepoznala - Dobré noviny
Dobré noviny
Keď prišiel o synčeka, cítil obrovskú vinu. Robertovi Redfordovi dala nový život žena, ktorá ho nepoznala
Keď prišiel o synčeka, cítil obrovskú vinu. Robertovi Redfordovi dala nový život žena, ktorá ho nepoznala

Robert Redford s druhou manželkou Sibylle.
Robert Redford s druhou manželkou Sibylle. — Foto: Wikimedia Commons (U.S. Embassy photographer JP Evans; NBC Television)

Nikdy nechcel byť obeťou Hollywoodu.

„Nič neľutujem,“ vravieval Robert Redford, aj keď jeho život poznačili tragédie. Za tým ikonickým úsmevom a modrými očami, ktoré miloval celý svet, sa skrýval muž, ktorý prešiel temnými obdobiami a stretol sa so smrťou tvárou v tvár už v mladosti. Straty, vinou sprevádzané rozhodnutia a bolesti, ktoré sa nikdy úplne nezahojili, mu však nedokázali vziať chuť žiť ani vieru v lásku. Napriek temnote našiel oporu v rodine, v priateľoch a napokon aj v žene, ktorá mu darovala úplne nový život.

Dýchala mu na krk

Málokto by povedal, že za modrými očami a oslnivým úsmevom sa skrývala hlboko utrápená duša. Pravdou však bolo, že život Roberta Redforda bol od samého začiatku poznačený tragédiami. „Prešiel si poriadnym peklom,“ vravel životopisec Michael Feeney Callan, ktorý viedol s Redfordom niekoľko rozhovorov. „Celý život ho prenasledoval pocit viny – no práve to ho citlivo formovalo a zmenilo z idolu krásy na herca s hĺbkou,“ vysvetlil.

Paul Newman s mamou Teréziou.
Prečítajte si tiež: Z Humenného odišla v otrhaných handrách. Paul Newman svojej mame Terézii ukázal, na čom ozaj záleží

Robert Redford sa narodil 18. augusta 1936 v Santa Monice, kde vyrastal s emočne odťažitým otcom a matkou, ktorá zomrela, keď bol tínedžer. „Po pôrode mŕtvych dvojčiat sa vyhýbala lekárskej starostlivosti,“ vysvetľoval životopisec Callan. Redford našiel otcovskú oporu v strýkovi Davidovi, no ten padol vo vojne a jeho smrť mladého Roberta úplne zničila. Opustený našiel útechu pri túlavom psovi, ale ten mu zahynul pod kolesami auta. „Vždy som mal pocit, že smrť mi dýcha na krk, 24 hodín denne. Môj pes. Moja mama. Môj strýko. Temnota bola stále nado mnou,“ vravel Callanovi Robert Redford, ktorý východisko z priepasti hľadal na dne pohárika.

Jazva, ktorá sa nezahojila

Keď ako 18-ročný prišiel o mamu, začal piť ešte viac a to do takej miery, že ho vylúčili z Coloradskej univerzity, kde študoval na bejzbalové štipendium. V tom čase mal však obrovské šťastie v nešťastí – zamiloval sa do herectva a do mormónky Loly van Wagenenovej, ktorú si v roku 1957 vzal za ženu. Mal 22 rokov a manželstvo mu vraj v tom čase malo zachrániť život. „Moja rodina sa bála, že sa úplne zničím, že nikdy nič nedosiahnem alebo zomriem mladý. Chcel som im dokázať, že sa mýlia,“ vravel. Ani len netušil, že tá najväčšia životná skúška je ešte len pred ním.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

