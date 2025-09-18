Smiali sa, že manžela schováva v pivnici. Kvetka Horváthová je 25 rokov s Julom, ktorého chce chrániť
Môj muž zostane navždy už ako Colombova žena, priznala.
Televízne obrazovky si bez jej tváre už nevieme ani predstaviť a okrem profesionálneho života sa jej darí aj v tom súkromnom. Kvetka Horváthová je vyše 25 rokov šťastne vydatá za manžela Júliusa a ako prezradila v relácii Bekimovo horúce kreslo, pred manželstvom nemala veľa známostí. Raz jej do televízie prišiel list od ctiteľa, s ktorým bola aj na rande, no nakoniec si vzala Jula, ktorého poznala len tri mesiace.
Ctiteľ zo sídliska
Kvetka v detstve chodila do rozhlasovej družiny a odtiaľ viedla jej cesta do legendárnej relácie Cŕn-Cŕn, kde sa ocitla ako 16-ročné dievča. Práve tam jej prišiel list od tajného ctiteľa, ktorý sa s ňou chcel stretnúť. „To nie je úplne normálne, bála som sa. Ja som sa veľmi zľakla,“ priznala Kvetka.
Z tajného ctiteľa sa nakoniec vykľul jeden chalan, ktorého dobre poznala zo sídliska. „Dal si námahu a prišiel aj do telky, kde mi nosil darčeky,“ spomínala na chlapca, s ktorým išla niekoľkokrát von, no nič viac z toho nebolo. „Naše cesty sa nakoniec spojili, aj keď som robila v Markíze, ale žiaľ, potom ma zasiahla veľmi smutná správa – mal vážnu autonehodu a neprežil to,“ zverila sa. „Bol to veľmi slušný chalan. Zostali sme veľmi dobrými kamarátmi, aj keď z toho nebola veľká láska,“ dodala Kvetka, ktorá na tú pravú lásku nemusela čakať dlho.
Preskočila iskra
Ešte počas vysokej školy spoznala svojho budúceho manžela Júliusa. „Ja som sa ako 22-ročná vydala, po troch mesiacoch chodenia,“ šokovala v relácii komika Bekima, ktorý sa jej prekvapený spýtal: „A to na základe čoho?“
„No na základe toho, že moja elektrika, iskra preskočila a bolo tam také to, možno to poznajú mnohí, že s tým človekom máš pocit, že sa poznáte hrozne, hrozne dlho. Proste, že s tým človekom chceš prežiť celý život. Toto ja som mala, keď som stretla toho môjho muža, toho môjho Jula,“ vysvetlila obľúbená moderátorka, ktorá prezradila aj to, ako vyzerá ich manželstvo po 25 rokoch.