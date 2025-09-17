Je to zvláštny pocit, že ešte žijem a môžem hrať. Pavol Hammel dnes vie, čo je dôležitejšie ako sláva
Známy hudobník oslávil vlani spolu s kapelou Prúdy 60 rokov na hudobnej scéne.
Na hudobnej scéne je už vyše 60 rokov a zdá sa, že toho stále nemá dosť – naďalej hrá a koncertuje. Legendárny Pavol Hammel pri bilancovaní svojej bohatej kariéry priznáva, že na začiatku mal šťastie na ľudí a na to, že nohami stál pevne na zemi. Hudobník teraz v rozhovore pre Život prezradil, čo je podľa neho v živote to najpodstatnejšie a vec, ktorá ho trochu udivuje.
Zázrak
Autor hitov ako Medulienka či Učiteľka tanca založil skupinu Prúdy v roku 1963. „Mal som 18 rokov, keď nám vyšla platňa ‚Zvoňte zvonky´ a mali sme neskutočný úspech. Snažil som sa to nejako priveľmi neprežívať, hoci sa ukázalo, že to bola dobrá muzika, veď dodnes je...“ prezradil Paľo Hammel pre Korzár.
Ako tvrdí, na začiatku kariéry išli trochu proti prúdu. „Všetci spievali po anglicky alebo preberali cudzie veci. My sme trvali na tom, že budeme robiť pôvodné slovenské piesne,“ spomína pre Život a dodáva, že mal šťastie na spolupracovníkov, konkrétne textárov ako Kamil Peteraj a Boris Filan. Zásadným človekom však bol niekto iný – Rudo Skukálek.
Ten podľa neho položil základy slovenského moderného textárstva. „Napríklad pesnička Zvonky, zvoňte je od neho. Jeho texty nás posúvali niekam inam. On mi napríklad dovolil, čo bolo dovtedy nemysliteľné, natiahnuť dlhú notu na krátku slabiku, keď povedal: ‚Veď to vo folklóre funguje, urob to aj ty.‘," vysvetľuje Hammel.
Čo je dôležité?
Prúdy na hudobnej scéne oslávili už 60 rokov a podľa neho je to už skôr zázrak, priznáva so smiechom. „Niekto sa ani toľko rokov nedožije a my sme stihli odohrať šesť desaťročí na pódiách. Je to zvláštny pocit – jednak, že ešte žijem, a zároveň že stále môžem hrať,“ hovorí známy hudobník, ktorý recept na dlhotrvajúcu úspešnú kariéru nemá. Vie však, čo je naozaj dôležité.