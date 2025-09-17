Je to zvláštny pocit, že ešte žijem a môžem hrať. Pavol Hammel dnes vie, čo je dôležitejšie ako sláva - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Je to zvláštny pocit, že ešte žijem a môžem hrať. Pavol Hammel dnes vie, čo je dôležitejšie ako sláva
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 358 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Je to zvláštny pocit, že ešte žijem a môžem hrať. Pavol Hammel dnes vie, čo je dôležitejšie ako sláva

Pavol Hammel je vyše 60 rokov na scéne.
Pavol Hammel je vyše 60 rokov na scéne. — Foto: Wikimedia Commons, Xmetov, Instagram @ pavolhammel.official

Známy hudobník oslávil vlani spolu s kapelou Prúdy 60 rokov na hudobnej scéne.

Na hudobnej scéne je už vyše 60 rokov a zdá sa, že toho stále nemá dosť – naďalej hrá a koncertuje. Legendárny Pavol Hammel pri bilancovaní svojej bohatej kariéry priznáva, že na začiatku mal šťastie na ľudí a na to, že nohami stál pevne na zemi. Hudobník teraz v rozhovore pre Život prezradil, čo je podľa neho v živote to najpodstatnejšie a vec, ktorá ho trochu udivuje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Hammel (@pavolhammel.official)

Zázrak

Autor hitov ako Medulienka či Učiteľka tanca založil skupinu Prúdy v roku 1963. „Mal som 18 rokov, keď nám vyšla platňa ‚Zvoňte zvonky´ a mali sme neskutočný úspech. Snažil som sa to nejako priveľmi neprežívať, hoci sa ukázalo, že to bola dobrá muzika, veď dodnes je...“ prezradil Paľo Hammel pre Korzár.

Pavol Hammel / Záchranné práce 30 . júla 1976 po leteckom nešťastí pri Bratislave.
Prečítajte si tiež: Rodina si štyri hodiny myslela, že je mŕtvy. Pavla Hammela od havárie na Zlatých pieskoch zachránila náhoda

Ako tvrdí, na začiatku kariéry išli trochu proti prúdu. „Všetci spievali po anglicky alebo preberali cudzie veci. My sme trvali na tom, že budeme robiť pôvodné slovenské piesne,“ spomína pre Život a dodáva, že mal šťastie na spolupracovníkov, konkrétne textárov ako Kamil Peteraj a Boris Filan. Zásadným človekom však bol niekto iný – Rudo Skukálek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Hammel (@pavolhammel.official)

Ten podľa neho položil základy slovenského moderného textárstva. „Napríklad pesnička Zvonky, zvoňte je od neho. Jeho texty nás posúvali niekam inam. On mi napríklad dovolil, čo bolo dovtedy nemysliteľné, natiahnuť dlhú notu na krátku slabiku, keď povedal: ‚Veď to vo folklóre funguje, urob to aj ty.‘," vysvetľuje Hammel.

Čo je dôležité?

Prúdy na hudobnej scéne oslávili už 60 rokov a podľa neho je to už skôr zázrak, priznáva so smiechom. „Niekto sa ani toľko rokov nedožije a my sme stihli odohrať šesť desaťročí na pódiách. Je to zvláštny pocit – jednak, že ešte žijem, a zároveň že stále môžem hrať,“ hovorí známy hudobník, ktorý recept na dlhotrvajúcu úspešnú kariéru nemá. Vie však, čo je naozaj dôležité.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.