Stačí deväť minút a stane sa niečo nečakané. Odborníci poznajú šikovný trik, ako navždy porazíte lenivosť
Jednoduché pravidlo vás efektívne motivuje k výkonu.
Stáva sa to mnohým z nás. Ráno sa v práci pozrieme na zoznam úloh, zostaneme ako paralyzovaní a namiesto toho, aby sme sa do úloh postupne pustili, radšej úspešne prokrastinujeme na sociálnych sieťach alebo sa pustíme do prípravy tretej kávy. Existuje však efektívny trik, ako túto nepríjemnú psychologickú bariéru prelomiť, píše portál BeforeSunset.
9-minútové pravidlo
Podstata je celkom jednoduchá: ak sa vám nechce pustiť do akejkoľvek úlohy, zaviažte sa, že sa jej budete venovať krátkych 9 minút. Nastavte si časovač alebo budík a dohodnite sa so sebou samými, že sa budete v najbližších minútach sústrediť len na spomínanú úlohu. Zdá sa vám to až podozrivo jednoduché? Aj je. Jedinečné pravidlo má pritom pevný základ v kognitívnej psychológii a vašu produktivitu dokáže nakopnúť z viacerých logických dôvodov.
Deväť minút je totiž taký krátky čas, že ich náš mozog nevníma ako záťaž. Zameranie sa na úlohu na 9 minút je podľa odborníkov menej skľučujúce ako vyžadovať si sústredenie na 10 minút, vďaka čomu odpadá vnútorný odpor, ktorý pociťujeme pri väčších a komplexnejších úlohách. Rozdiel v čase určenom na úlohu je pritom minimálny. Podľa portálu BeforeSunset je to zároveň dosť dlhý časový interval na to, aby ste stihli urobiť niečo zmysluplné.
V psychológii sa navyše 9-minútové pravidlo využíva pri tzv. „mikroaktiváciách“, ktoré majú za úlohu rozhýbať mozog. Podľa vedcov z Kalifornskej univerzity stačí menej ako 10 minút, aby sa vaša myseľ preklopila z pasívneho do aktívneho režimu. A číslo 9 pôsobí menej formálne ako okrúhle čísla, čo reálne znižuje náš psychologický odpor. Človek si povie: „No dobre, veď 9 minút nejako zvládnem.“