Alex s Denkom sú dôkazom, že vzťah s vozíčkarom je úplne normálny. Otvorene hovoria aj o intímnostiach
Sú úprimní a predsudky búrajú s humorom.
O polnoci jej znenazdajky prišla správa s otázkou, či už spí, a keď na ňu odpovedala, ešte netušila, že muž, s ktorým si píše, sa o pár rokov stane jej manželom. Alex a Denko Kučerovci na internete zaujali najmä vtipnými videami, v ktorých ukazujú, aký prirodzený a normálny môže byť život s človekom, ktorý ma fyzický hendikep. Aj keď ich vzťah spočiatku niektorí odsudzovali, podarilo sa im dokázať, že na to neexistuje najmenší dôvod a stali sa veľkou inšpiráciou.
Nebrali ich vážne
Denis začal motivačné videá o cvičení s hendikepom natáčať už v roku 2016, ale predsudky spoločnosti búral aj prostredníctvom humoru. Alexandru dlho prehováral, aby do toho išla s ním, no ona sa bála vyjsť s kožou na trh. Nakoniec ju však presvedčil, pred piatimi rokmi spolu natočili prvé video a dnes tvoria najmä vtipné skeče, pričom na internete vystupujú spoločne aj každý zvlášť.
„Z okolia sme dostávali na náš vzťah zmiešané reakcie, hlavne z môjho, samozrejme. Ľudia sú stále ‚zapredsudkovaní‘, takže sa našli aj takí, ktorí to automaticky nebrali vážne alebo v tom z mojej strany hľadali nejaký vedľajší úmysel,“ zaspomínala si Alex pre lifestylový portál Hashtag.
Sú otvorení a svoji
Ani jeden z nich nečakal, aký veľký úspech zožne ich prvé spoločné video, v ktorom rozprávali o živote s vozíkom. Jeho sledovanosť však raketovo vystrelila a dnes tvorbu známych manželov na internete sledujú tisíce Slovákov. Stali sa nádejou a inšpiráciou najmä pre tých, ktorým telesné postihnutie komplikuje cestu k láske.