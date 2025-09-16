Rozišli sa, no dokázali k sebe nájsť cestu. Dominika Richterová sa pri Jurajovi Bačovi odnaučila žiarlivosti
Známy pár sa tento rok stal aj po prvýkrát rodičmi.
„Kedysi som žiarlila, dnes hovorím - nech sa Juraja podotýkajú,“ smiala sa v relácii Bekimovo horúce kreslo Dominika Richterová. Životná partnerka Juraja Baču hovorila o jeho fanúšičkach, ktorých má nemálo, keďže bulvár ho zvykol titulovať najkrajším mužom nášho šoubiznisu.
Herečka, ktorá vraj nikdy netúžila stáť pred kamerami, sa nakoniec pre toto povolanie predsa len nadchla. A môže za to práve aj jej životný partner, ktorý chcel herectvo vyskúšať a Dominiku prinútil, aby si spolu podali prihlášku na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Tak to celé začalo - a z kolegov boli napokon aj partnermi päť rokov. A hoci sa neskôr rozišli, dokázali opätovne nájsť k sebe cestu a potvrdiť, že stará láska naozaj nehrdzavie. Dnes sú už dokonca aj šťastnými rodičmi ich prvorodeného bábätka.
Schovávala sa pod klavír
Dominika Richterová sa podľa vlastných slov stala herečkou skôr z donútenia a vraj nikdy netúžila po tom, aby stála pred kamerami. Najprv to boli jej rodičia, ktorí túžili po tom, aby ich dcéra chodila na spev. A hoci sa počas výučby schovávala pod klavír, neskôr sa predsa len pre toto povolanie nadchla.
Po rodičoch to bol totiž práve aj jej životný partner Juraj Bača, ktorý mohol za to, že Dominiku začalo herectvo zaujímať. V čase, keď sa obaja prihlásili na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, pracoval síce Juraj v korporátnej firme, no zistil, že svoj život chce zmeniť.
Prinútil ju
„Dominika v tom čase končila konzervatórium a ja som mal také vnútorné pnutie, že by som chcel ten život viesť inak. Raz som domov doniesol výpoveď z práce a prihlášku na VŠMÚ. Bez istoty,“ spomínal v rozhovore s Adelou a Sajfom na časy, keď sa im aj s Dominikou podarilo dostať na herectvo. Ona sama sa pritom po skončení konzervatória dušovala, že na Vysokú školu múzických umení nepôjde, pretože nechce hrať, ale spievať.
„Neskôr prišiel do môjho života Juraj, ktorý chcel vyskúšať herectvo a prinútil ma, aby sme si spolu dali prihlášku na VŠMÚ, kde nás vzali. A tam sa to celé začalo,“ prezradila v rozhovore pre Topky Dominika, ktorá potom s kolegom tvorila zamilovaný pár päť rokov.