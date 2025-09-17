VIDEO: Začala spievať a ľudia zrazu onemeli. Arabela v podaní Ninky a heligonkárov valcuje internet
Ich Arabela si už pozrel viac ako milión ľudí.
Keď sa na pódiu Teplického harmonikového festivalu 2025 objavila mladá speváčka Ninka Balajová spolu s hudobníkmi z Harmonikovej akadémie Jozefa Opatovského, nikto netušil, že toto vystúpenie sa stane takým hitom. Ich verzia legendárnej pesničky Arabela má na internete už viac ako milión pozretí a mnohí tvrdia, že vystúpením dokonca prekonali originál.
„Budúcnosť má dievčatko istú“
Pod záznamom z vystúpenia sa roztrhlo vrece s reakciami. „Krásny hlas. Budúcnosť má dievčatko istú. Držím palce. Niečo, čo som dlho nepočul tak krásne,“ napísal Anton a rýchlo sa pridali ďalší. Miroslav v komentároch priznal, že video objavil náhodou, no Arabela v tejto úprave ho úplne dostala.
Ozývajú sa však aj fanúšikovia z Česka, ktorí mladej speváčke predpovedajú veľkú kariéru. „Neskutočná energia, hrajú ako jeden a je tu vidieť hodiny a hodiny práce. O to viac tlieskam, pretože dať dohromady v dnešnej dobe toľko nádejných detí je naozaj zážitok,“ odkázal Marek a dodal, že už roky nepočul tak elegantný spev.
Miesto, kde rastú talenty
Za vystúpením stojí Harmoniková akadémia Jozefa Opatovského. Tento jedinečný projekt vznikol v roku 2013 v obci Soblahov pri Trenčíne. Ako uvádzajú na svojom webe, ako jediná svojho druhu v Trenčianskom kraji sa venuje výučbe hry na diatonickú harmoniku – heligónku.
Akadémia sa zameriava na deti od druhého ročníka základnej školy až po študentov do 18 rokov. Vyučovanie prebieha formou individuálnych aj skupinových hodín a zameriava sa najmä na tradičný slovenský folklór. Výsledky a tvrdá drina nenechali na seba dlho čakať – mladí heligonkári zbierajú jedno ocenenie za druhým nielen doma, ale aj v zahraničí.
Okrem vystúpení vydala akadémia aj vlastné CD nosiče a publikácie, ktoré slúžia ako opora pre študentov aj širokú verejnosť.