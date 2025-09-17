VIDEO: Začala spievať a ľudia zrazu onemeli. Arabela v podaní Ninky a heligonkárov valcuje internet - Dobré noviny
VIDEO: Začala spievať a ľudia zrazu onemeli. Arabela v podaní Ninky a heligonkárov valcuje internet

— Foto: Facebook/Mesto Trenčianske Teplice

Ich Arabela si už pozrel viac ako milión ľudí.

Keď sa na pódiu Teplického harmonikového festivalu 2025 objavila mladá speváčka Ninka Balajová spolu s hudobníkmi z Harmonikovej akadémie Jozefa Opatovského, nikto netušil, že toto vystúpenie sa stane takým hitom. Ich verzia legendárnej pesničky Arabela má na internete už viac ako milión pozretí a mnohí tvrdia, že vystúpením dokonca prekonali originál.

„Budúcnosť má dievčatko istú“

Pod záznamom z vystúpenia sa roztrhlo vrece s reakciami. „Krásny hlas. Budúcnosť má dievčatko istú. Držím palce. Niečo, čo som dlho nepočul tak krásne,“ napísal Anton a rýchlo sa pridali ďalší. Miroslav v komentároch priznal, že video objavil náhodou, no Arabela v tejto úprave ho úplne dostala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/trencianske.teplice/videos/1686990181996001

Ozývajú sa však aj fanúšikovia z Česka, ktorí mladej speváčke predpovedajú veľkú kariéru. „Neskutočná energia, hrajú ako jeden a je tu vidieť hodiny a hodiny práce. O to viac tlieskam, pretože dať dohromady v dnešnej dobe toľko nádejných detí je naozaj zážitok,“ odkázal Marek a dodal, že už roky nepočul tak elegantný spev.

Miesto, kde rastú talenty

Za vystúpením stojí Harmoniková akadémia Jozefa Opatovského. Tento jedinečný projekt vznikol v roku 2013 v obci Soblahov pri Trenčíne. Ako uvádzajú na svojom webe, ako jediná svojho druhu v Trenčianskom kraji sa venuje výučbe hry na diatonickú harmoniku – heligónku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uuEb7bm4YkVr79rUXNZxeEci1zPuuGiboAU7GCGNcRFXidbHuYHPK4zt4sJMpyskl&id=100063724712486

Akadémia sa zameriava na deti od druhého ročníka základnej školy až po študentov do 18 rokov. Vyučovanie prebieha formou individuálnych aj skupinových hodín a zameriava sa najmä na tradičný slovenský folklór. Výsledky a tvrdá drina nenechali na seba dlho čakať – mladí heligonkári zbierajú jedno ocenenie za druhým nielen doma, ale aj v zahraničí. 

Okrem vystúpení vydala akadémia aj vlastné CD nosiče a publikácie, ktoré slúžia ako opora pre študentov aj širokú verejnosť.

Keď hudba spája generácie

