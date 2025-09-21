Zaľúbila sa do cudzinca, ktorý má silu v DNA. Herečka Hana Vagnerová vie, akí muži sa boja silných žien - Dobré noviny
Dobré noviny
Zaľúbila sa do cudzinca, ktorý má silu v DNA. Herečka Hana Vagnerová vie, akí muži sa boja silných žien
Zaľúbila sa do cudzinca, ktorý má silu v DNA. Herečka Hana Vagnerová vie, akí muži sa boja silných žien

Hana Vagnerová.
Hana Vagnerová. — Foto: Instagram - @iamhanavagnerova

Iní partneri jej hádzali polená pod nohy.

„Zmena je nekomfortná. Aj keď ste zvyknutí na niečo, čo je trochu toxické, nechcete z toho vyjsť,“ hovorí otvorene česká herečka Hana Vagnerová, ktorá vie, o čom hovorí. Hviezda filmov Bathory, Lída Baarová, Hranice lásky či Pod parou prežila vzťahy s mužmi, ktorí ju nepodporovali a boli manipulatívni. No dnes žiari pri cudzincovi, ktorý má bojovnosť v DNA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Vagnerová (@iamhanavagnerova)

Blesk z jasného neba

„Na lásku na prvý pohľad určite verím,“ vravela pre Extra.cz Hana Vagnerová. Pri všetkých jej vzťahoch, ktoré za niečo stáli, si úplne jasne pamätala ten moment, keď toho človeka prvýkrát uvidela a vedela, že to bude dôležité. Podľa jej slov to nikdy nebol pomalý proces, ale skôr blesk z jasného neba.

Prečítajte si tiež: Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

„Bolo to okamžité napojenie, niečo hlboké. Ak to tam nebolo, vlastne ma to ani veľmi nezaujímalo,“ prezradila herečka, ktorá mala v živote len dlhodobé vzťahy. „Môj najkratší vzťah trval päť rokov. Vlastne som buď bola vo vzťahu, alebo sama,“ vysvetľovala. Keď si s niekým sadla, bolo úplne jedno, z akej krajiny pochádza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hana Vagnerová (@iamhanavagnerova)

DNA u muža z juhu

„Je to možno aj tým, že sama som dlhšie žila mimo domova. S bývalými partnermi, ktorí boli z Česka, sme mali rovnaký jazyk aj históriu, no ani vďaka tomu to do seba nezapadlo. No a s Nicolasom sme spolu dokonca zo začiatku hovorili cez internetový prekladač a aj tak nás to k sebe ťahalo. Naše konverzácie boli kostrbaté, ale aj tak sme hovorili o hlbokých a dôležitých veciach. Vedela som, že stojí za to bojovať. Len na to musíte nájsť toho správneho človeka,“ prezradila pre magazín EVA herečka, ktorá pred tromi rokmi našla šťastie pri Francúzovi Nicolasovi. Ten má vraj bojovnosť v DNA.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

