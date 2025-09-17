Keď si syn vypýtal tenisky za 6-tisíc, on mu dal príučku. Bena Afflecka chvália za skvelú reakciu
Ako by vyzeralo vaše detstvo, keby ste sa narodili jednému z najznámejších hercov, ktorého majetok presahuje 150 miliónov dolárov, a známej herečke, ktorá počas svojej kariéry zarobila 80 miliónov dolárov? Tri deti Jennifer Garner a Benna Afflecka vedia, aké to je. Ak si však myslíte, že im herecká dvojica dá všetko, čo si zmyslia, ste na omyle. Dôkazom je aj virálne video, na ktorom vidieť, že Ben Affleck nebude svojim deťom kupovať drahé veci len preto, že si to môže dovoliť. Fanúšikovia ho chvália za skvelú reakciu.
Tenisky za 6-tisíc
Držiteľ Oscara začiatkom roka vzal svojho 13-ročného syna Samuela na stretnutie fanúšikov a zberateľov vzácnych tenisiek. Keď prišli k jednému zo stánkov, Samuelovi padli do očí tenisky Dior Air Jordan 1, ktoré stáli 6-tisíc dolárov. „To je veľa trávnikov, ktoré by si musel pokosiť,“ povedal synovi Ben Affleck a dodal, že ak si chce kúpiť také drahé tenisky, bude si na ne musieť zarobiť.
„Zrazu už tie topánky nechcel,“ zasmial sa neskôr v rozhovore pre Access Hollywood Ben, ktorý synovi dohováral, že nepotrebuje tenisky za takú sumu. „Ale veď máme tie peniaze,“ snažil sa ho presvedčiť 13-ročný Samuel. „Ja tie peniaze mám, ale ty si na mizine,“ odrovnal svojho syna, ktorý sa nezmohol na ďalšie vyjednávanie.
Postaviť sa na vlastné nohy
Ben Affleck s bývalou manželkou Jennifer Garner okrem Samuela majú dve dcéry – 19-ročnú Violet a 16-ročnú dcéru Seraphinu. Ako prezradil zdroj blízky rodine pre portál Closer, Jen a Ben robia všetko preto, aby sa ich deti držali nohami pri zemi.
„Deti vedia, že majú šťastie, že vyrastajú v luxusnom prostredí, ale nie sú vôbec rozmaznané,“ uviedol zdroj, podľa ktorého obaja herci chcú, aby sa ich deti raz postavili na vlastné nohy. Garner a Affleck nie sú jediní celebritní rodičia, ktorí sa rozhodli, že svoje deti nebudú rozmaznávať a niektoré známe osobnosti sú ešte prísnejšie.