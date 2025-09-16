Hana Lasicová ukázala, ako to vyzerá, keď príde na návštevu mama. Vo vtipnom VIDEU sa nájdete aj vy
My všetci máme asi spoločnú mamu, smejú sa fanúšikovia.
„Hanica, kde máš alpu? Ty nemáš doma Indulonu? Prečo nemáš papuče? Máte tu bordel ako v tanku! Teba bolí hlava? Ako to? Mňa v živote hlava nebolela! Piješ dosť vody? Daj si pohár vody!“ To je len niekoľko tém, ktoré sa Hana Lasicová rozhodla spracovať vtipnými videami, v ktorých paroduje svoju mamu Magdu Vášáryovú. Na sociálnych sieťach ukazuje bežné situácie medzi matkami a dcérami a tentokrát prezradila, ako to ozaj vyzerá, keď príde na návštevu jej mama.
Vyluxovaná kuchyňa
„Keď mama zrazu o desiatej zaklope na dvere, tak o jednej je tvoj život konečne v poriadku!“ napísala k humornému videu Hana Lasicová. V zábere je vidieť, ako Magda vojde do kuchyne a rovno konštatuje: „Tu máš polievku. Už vieš, ako máš ten jazyk uvariť a tu máš skysnuté uhorky, to si vyhoď sama.“ Potom otvorí chladničku a s ľahkosťou dodá: „Tu máš upratanú chladničku a tu máš upratanú mrazničku, lebo si to mala, samozrejme, všetko pomiešané.“
„My máme všetci asi spoločnú mamu,“ smejú sa fanúšikovia, ktorí sa zhodli, že aj keď sú starší, mamy im stále dávajú rady a poriadia im aj domácnosť. „No ja som raz zažila šok. Meškala som z práce, prišla som do kompletne vyleštenej domácnosti, deti jedli surovú zeleninu ako snack a kreslili si v pyžamkách aj tie, čo chodia na strednú školu,“ napísala jedna fanúšička, ktorá Hanke Lasicovej odkázala: „Prišli sme o pána Lasicu, ale zdá sa, že nám tu niekoho zanechať, aby sme sa v ťažkých časoch mohli kvalitne zasmiať.“
Mama sa neuráža
Ak by ste si mysleli, že Magdy Vášáryovej sa humorné videá dotkli, boli by ste na omyle – žena, ktorá žila s Milanom Lasicom, je zjavne dobre vytrénovaná. „Obrovsky sa mi to páči, je to veľmi vtipné a pobavilo ma to,“ povedala na margo videí, v ktorých Hana Lasicová ukazuje realitu mnohých slovenských rodín.
„Hanka, ste úžasná, vy tu maminu viete užasne napodobniť. Vaše videá sú balzam na dušu, veď sa v nich nájde úplne každý!“ odkázali fanúšikovia.