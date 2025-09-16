V trolejbuse sa zapozeral do tretiačky na strednej. Štefan Bučko je s Adrienou v láske a úcte už 39 rokov
Jazzovú speváčku v súvislosti s jej manželom mrzí podľa jej slov len jedna maličkosť.
Poznali sa už od detstva, cesty sa im však intenzívne prekrížili až oveľa neskôr. „Naši rodičia chodievali dovolenkovať na to isté miesto, takže sme sa registrovali,“ spomínala speváčka Adriena Bartošová kedysi pre týždenník Plus 7 dní na stretnutie so svojím osudovým mužom, hercom Štefanom Bučkom, s ktorým v týchto dňoch oslávili ďalší spoločný rok života.
Trolejbus číslo 17
Talentovaná jazzová interpretka a obľúbený herec si jeden druhého všimli až ako tínedžeri v trolejbuse. Adriena bola vtedy v treťom ročníku na strednej, Štefan už dva roky po maturite. „Až v tom dopravnom prostriedku som si ju uvedomil ako osobnosť. Dlho sme sa na seba pozerali. Potom sme si zatelefonovali a pozval som ju na svoje ochotnícke predstavenie v A-divadle za rampami. A ona mňa na revanš na svoje narodeniny,“ odhalil začiatky ich komunikácie Bučko v rozhovore pre denník SME.
Dvojica začala spolu randiť, až ich láska vyústila napokon 13. septembra 1986 do svadby. Dnes sú spolu 39 rokov a za ten čas vychovali dcéru Andreu, z ktorej je po vzore rodičov takisto úspešná herečka a speváčka.
Krásne vyznanie
Na svoju manželku Bučko podľa vlastných slov nedá ani po rokoch dopustiť – a ani ona naňho. „My sa stále tešíme. Každý deň zo svojej prítomnosti,“ dodáva umelkyňa, ktorá svojmu mužovi pri príležitosti ďalšieho spoločne prežitého roka venovala teraz i krásne vyznanie na sociálnej sieti.