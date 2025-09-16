Je najstaršou zo 14 detí: Keď na svet prišli osmorčatá, cítila som hnev. Úlohy si radšej robila na toalete - Dobré noviny
Je najstaršou zo 14 detí: Keď na svet prišli osmorčatá, cítila som hnev. Úlohy si radšej robila na toalete
Je najstaršou zo 14 detí: Keď na svet prišli osmorčatá, cítila som hnev. Úlohy si radšej robila na toalete

Natalie Sulemanová so svojimi 14 deťmi / Najstaršia dcéra Amerah (úplne napravo)
Natalie Sulemanová so svojimi 14 deťmi / Najstaršia dcéra Amerah (úplne napravo) — Foto: Instagram - @nataliesuleman

Žila v dome, kde nikdy nebolo ticho.

„Najnezodpovednejšia Američanka,“ písali média, keď v roku 2009 Natalie Sulemanová porodila osmorčatá. Mladá žena ich priviedla na svet po umelom oplodnení, bola bez partnera a doma na ňu čakalo ďalších šesť detí. Octomama, ako ju prezývajú dodnes v médiách, bojovala s existenčnými problémami, živila sa ako striptérka a privyrobila si aj vo filme pre dospelých. Ako vyzerá život v rodine, kde je 14 detí? Prednedávnom pre magazín People prehovorila najstaršia z detí – 22-ročná Amerah, ktorá priznala, že po odchode z domu prežila kultúrny šok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lifetime TV (@lifetimetv)

Peniaze sú vraj len papier

„Vždy som snívala o veľkej rodine. Všetko, čo chcem, je byť matkou,“ hovorila pre stanicu NBC ešte v roku 2009 Natalie Sulemanová, ktorá sa na titulky novín dostala po tom, čo ako prvá na svete porodila osmorčatá, z ktorých sa všetky dožili 10. roka života. Mnohí ju po pôrode kritizovali, že bola nezamestnanou a slobodnou matkou už šiestich detí a osmorčatá porodila len preto, aby sa stala slávnou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa octoMOM and the Octuplets (@nataliesuleman)

„Nie je pravda, že som chcela riskantné tehotenstvo, aby som sa stala známou,“ vysvetľovala Natalie, ktorá si nechala do tela implantovať 12 embryí a z nich sa narodilo osem detí. Žene v jej veku by pritom podľa všeobecných odporúčaní mali byť implantované maximálne dve embryá, no jej lekár Michael Kamrava porušil lekársku etiku a následne preto prišiel o lekársku licenciu.

Žena veľmi túžila po dieťatku.
Prečítajte si tiež: Túžila po dieťaťku a všetky úspory dala na umelé oplodnenie. Synček s Downovým syndrómom zmenil jej svet

Natalie sa stala 14-násobnou mamou a médiám tvrdila, že sa vôbec nebála, ako svoju rodinu uživí. „Peniaze sú len papier,“ tvrdila a verila, že jej pomôžu priatelia a rodina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa octoMOM and the Octuplets (@nataliesuleman)

Svedectvo najstaršej dcéry

Verejnosť ju kritizovala aj v momente, keď vyšlo najavo, že si privyrábala točením filmu pre dospelých, aby dokázala zaplatiť rodinné výdavky. „Urobila som to, čo som musela, aby som vyšla s peniazmi. Zahŕňalo to aj hanbu a obetovanie svojej integrity. Život, ktorý som vtedy viedla, bol nielen deštruktívny, ale úplným protikladom toho, kto som ako človek,“ povedala po rokoch pre magazín People, pre ktorý prehovorila aj jej najstaršia dcéra Amerah. Prvýkrát porozprávala o tom, aký bol život s 13 súrodencami a matkou, ktorú súdil takmer celý svet.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

