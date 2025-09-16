Stačí košík a chvíľa času. Veľká jablková MAPA ukáže, kde toto ovocie nazbierate lacnejšie než v obchode
Dajte si jedno denne a lekárov nebudete potrebovať.
Hoci sa zber jabĺk spájal väčšinou s neskorším obdobím, ovocinári hlásia, že prvé odrody dozrievajú už teraz. Otvárajú preto brány svojich sadov a ľudí lákajú nielen na kvalitu, ale aj ceny, ktoré v obchodoch len tak nenájdete. Pozrite sa, kde si môžete nazbierať čerstvé plody priamo zo stromu a ušetríte pritom aspoň pár eur.
Jablko denne
„Jablko denne. V starom anglickom porekadle ‚an apple a day keeps the doctor away‘ (jedno jablko denne a doktorom sa úplne vyhnete, pozn. red.) je kus pravdy. Jedzme aspoň jedno jablko denne. Obsahuje totiž rozpustnú i nerozpustnú vlákninu,“ hovorieval nestor slovenského ovocinárstva Ivan Hričovský, ktorý toto ovocie považoval za tajomstvo svojej dlhovekosti.
A za pravdu mu dávajú aj lekári. Doktorka Alžbeta Béderová, špecialistka na zdravé stravovanie, v minulosti podľa portálu Vyšetrenie.sk odporúčala zaradiť do jedálnička dve až tri jablká denne. Obsahujú totiž hlavne ľahko stráviteľné cukry (ovocný cukor fruktózu, ale aj glukózu či sacharózu) a viac ako 25 minerálnych látok.
Najväčším lákadlom samozberu sú však ceny. Kilo jabĺk vás v sade vyjde približne na polovicu toho, čo zaplatíte v supermarkete. Okrem toho máte istotu čerstvosti a môžete si vybrať presne také plody, ktoré vám chutia.
Pozrite sa, na ktorých miestach na Slovensku nazbierate tie najkrajšie jablká za výhodné ceny.