Stačí košík a chvíľa času. Veľká jablková MAPA ukáže, kde toto ovocie nazbierate lacnejšie než v obchode - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Stačí košík a chvíľa času. Veľká jablková MAPA ukáže, kde toto ovocie nazbierate lacnejšie než v obchode
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Andy Hryc s manželkou Veronikou a dcérou Wandou.

Nevideli ste krásnu blondínu? pýtal sa policajtov. Andy Hryc mal pri božej Veronike ohromné šťastie

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

SLEDUJE NÁS 207 361 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Stačí košík a chvíľa času. Veľká jablková MAPA ukáže, kde toto ovocie nazbierate lacnejšie než v obchode

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik @bearfotos, Google Maps

Dajte si jedno denne a lekárov nebudete potrebovať.

Hoci sa zber jabĺk spájal väčšinou s neskorším obdobím, ovocinári hlásia, že prvé odrody dozrievajú už teraz. Otvárajú preto brány svojich sadov a ľudí lákajú nielen na kvalitu, ale aj ceny, ktoré v obchodoch len tak nenájdete. Pozrite sa, kde si môžete nazbierať čerstvé plody priamo zo stromu a ušetríte pritom aspoň pár eur.

Jablko denne

„Jablko denne. V starom anglickom porekadle ‚an apple a day keeps the doctor away‘ (jedno jablko denne a doktorom sa úplne vyhnete, pozn. red.) je kus pravdy. Jedzme aspoň jedno jablko denne. Obsahuje totiž rozpustnú i nerozpustnú vlákninu,“ hovorieval nestor slovenského ovocinárstva Ivan Hričovský, ktorý toto ovocie považoval za tajomstvo svojej dlhovekosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Rady.do.zahrady.profesor.Hricovsky/photos/a.529146300444121/7373879865970696/?type=3&ref=embed_post

A za pravdu mu dávajú aj lekári. Doktorka Alžbeta Béderová, špecialistka na zdravé stravovanie, v minulosti podľa portálu Vyšetrenie.sk odporúčala zaradiť do jedálnička dve až tri jablká denne. Obsahujú totiž hlavne ľahko stráviteľné cukry (ovocný cukor fruktózu, ale aj glukózu či sacharózu) a viac ako 25 minerálnych látok.

Prečítajte si tiež: Životným elixírom profesora Hričovského boli jablká. Zjedzte jedno denne a lekárov uvidíte len z diaľky

Najväčším lákadlom samozberu sú však ceny. Kilo jabĺk vás v sade vyjde približne na polovicu toho, čo zaplatíte v supermarkete. Okrem toho máte istotu čerstvosti a môžete si vybrať presne také plody, ktoré vám chutia.

Pozrite sa, na ktorých miestach na Slovensku nazbierate tie najkrajšie jablká za výhodné ceny.

Jablková mapa Slovenska

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.