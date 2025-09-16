Čaká ich nová životná etapa. Zlatica Puškárová sa pochválila úspechom syna, na ktorého je veľmi pyšná - Dobré noviny
Čaká ich nová životná etapa. Zlatica Puškárová sa pochválila úspechom syna, na ktorého je veľmi pyšná
Čaká ich nová životná etapa. Zlatica Puškárová sa pochválila úspechom syna, na ktorého je veľmi pyšná

Zlatica Puškárová sa pochválila úspechom syna.
Zlatica Puškárová sa pochválila úspechom syna. — Foto: Instagram @ zlaticapuskarova

Známa moderátorka vychováva s manželom Patrikom Švajdom dve ratolesti.

Nemôžu byť viac šťastnejší. Rodina Zlatice Puškárovej a Patrika Švajdu totiž prežíva jedno z najkrajších životných období, ich syn Leo sa môže pochváliť veľkým úspechom. Krásnu novinku už moderátorka zdieľala na svojom profile na sociálnej sieti s tým, že rodinu tak čaká nová životná etapa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)

Nová životná etapa

Zlatica Švajdová Puškárová je hrdou mamou dvoch synov - Leonarda a Adama Jaroslava, ktorých má so svojím moderátorským kolegom a manželom Patrikom Švajdom.

Prečítajte si tiež: Kde k tomu prišiel? Syn Zlatice Puškárovej zabodoval na oslave dedkových narodenín originálnou gratuláciou

Na oboch svojich synov sú ich rodičia nesmierne hrdí a vo všetkom ich podporujú. Najnovšie sa známa moderátorka na sociálnej sieti pochválila veľkým úspechom staršieho z nich, keď napísala, že Leonard, ktorý sa venuje hokeju, dostal zo zahraničia mimoriadnu ponuku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)

A tej vraj nevedeli povedať nie. „Začíname ďalšiu životnú etapu, náš Leo dostal mimoriadnu ponuku od prestížneho švédskeho klubu. Neplánovali sme jeho odchod do zahraničia a veľa ponúk sme doteraz odmietli. Leo ale dostal tak atraktívnu ponuku, že sa rozhodol vykročiť,“ neskrývala svoju radosť známa moderátorka.

Bez pomoci známych rodičov

