Čaká ich nová životná etapa. Zlatica Puškárová sa pochválila úspechom syna, na ktorého je veľmi pyšná
Známa moderátorka vychováva s manželom Patrikom Švajdom dve ratolesti.
Nemôžu byť viac šťastnejší. Rodina Zlatice Puškárovej a Patrika Švajdu totiž prežíva jedno z najkrajších životných období, ich syn Leo sa môže pochváliť veľkým úspechom. Krásnu novinku už moderátorka zdieľala na svojom profile na sociálnej sieti s tým, že rodinu tak čaká nová životná etapa.
Nová životná etapa
Zlatica Švajdová Puškárová je hrdou mamou dvoch synov - Leonarda a Adama Jaroslava, ktorých má so svojím moderátorským kolegom a manželom Patrikom Švajdom.
Na oboch svojich synov sú ich rodičia nesmierne hrdí a vo všetkom ich podporujú. Najnovšie sa známa moderátorka na sociálnej sieti pochválila veľkým úspechom staršieho z nich, keď napísala, že Leonard, ktorý sa venuje hokeju, dostal zo zahraničia mimoriadnu ponuku.
A tej vraj nevedeli povedať nie. „Začíname ďalšiu životnú etapu, náš Leo dostal mimoriadnu ponuku od prestížneho švédskeho klubu. Neplánovali sme jeho odchod do zahraničia a veľa ponúk sme doteraz odmietli. Leo ale dostal tak atraktívnu ponuku, že sa rozhodol vykročiť,“ neskrývala svoju radosť známa moderátorka.