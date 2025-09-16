Keď zahrali v rómskej osade, poplakali si. Dvojica Paci Pac zažila na východe Slovenska niečo nečakané
Aj oni mali na začiatku obavy a predsudky.
„Šťastie sa nemeria peniazmi,“ hovorí známa dvojica Paci Pac, ktorá tvorí hudbu pre deti a išla s ňou aj na miesta, kam by iní interpreti možno ani nevkročili. Počas „radikálne ľudského turné“ kapela zahrala na východe Slovenska v rómskych osadách, kde pochopila, že s ľudstvom to ešte nie je stratené.
Obavy a predsudky
Dvojica Paci Pac sa na turné pridala k punkovej skupine Rozpor, ktorá vyrazila už na tretie miniturné po rómskych osadách. Ako uviedli Aktuality.sk, nápad ísť na turné spoločne s Paci Pac vznikol u tatéra Viktora, ktorý hrá na basu v Rozpore. Keď sa uňho nechal tetovať Mário Praženec alias „Pac“, debata sa strhla na plánované turné v rómskych osadách. „Pac“ neváhal, spýtal sa, či sa môžu pridať a spolupráca bola na svete.
Počas štyroch dní zahrali v osadách v Lenartove, Toporci a Spišskom Štiavniku a na nádvorí veľkej bytovky v Prešove v lokalite Tehelňa. „Na začiatku sme mali obavy a predsudky, ktoré sa na nás počas života nalepili. Istotu sme mali len v tom, že ideme s dobrými ľuďmi – Rozporom a sociálnymi pracovníčkami Inge a Barborou. Ubezpečili nás, že to bude emočné. A mali pravdu,“ opísala skupina Paci Pac na sociálnych sieťach.
Plač od radosti
„Plakala som – ale nie z ľútosti, ako som čakala. Plakala som od dojatia, keď som videla, ako sa deti tešia, smejú a užívajú si hudbu. Po koncertoch som stála v objatí detí a sledovala, ako pankáči rozdávali nekonečnú radosť,“ opísala Adriana Ficová alias „Paci“.
„Chcem povedať, že ľudia v osadách vedia poďakovať, pozdraviť, poprosiť. Deti chodia do školy a je vidieť obrovskú prácu sociálnych pracovníkov, ktorí poznajú každé dieťa po mene. Robia to ako poslanie, hoci sú nedocenení. Patrí im obrovská vďaka a rešpekt,“ uviedla herečka a speváčka, priznala však, že nezažili len milé momenty.