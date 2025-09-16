Nádor na mozgu ju pripravil o detstvo. Rodina sedemročnej Miušky potrebuje pomoc, každé euro má cenu zlata - Dobré noviny
Nádor na mozgu ju pripravil o detstvo. Rodina sedemročnej Miušky potrebuje pomoc, každé euro má cenu zlata
Nádor na mozgu ju pripravil o detstvo. Rodina sedemročnej Miušky potrebuje pomoc, každé euro má cenu zlata

— Foto: Donio.sk / Pomôžme Miuške a jej rodine po ťažkom nádorovom ochorení a liečbe

Operácia jej zachránila život, no pripútala ju na lôžko.

„Od januára tohto roka, keď našej Miuške diagnostikovali zhubný nádor na mozgu, sa náš život obrátil hore nohami,“ vraví pre portál Donio mamička Veronika. Jej dcérka má len sedem rokov a hoci by mala prežívať bezstarostné detstvo, život jej pripravil najťažšiu skúšku.

Absolvovala už štyri operácie hlavy, sedemtýždňovú rádioterapiu a nespočetné dni v nemocnici. Nádor sa však stále vracia a malé dievčatko je momentálne pripútané na lôžko.

Život medzi nemocnicou a domovom

Jej problémy sa začali počas minuloročných Vianoc. Časté bolesti hlavy, zvracanie a únava rýchlo vyústili do desivej diagnózy. „Lekári na Kramároch jej urobili vyšetrenia a CT potvrdilo našu najväčšiu obavu – nádor na mozgu,“ spomína Veronika.

Foto: Donio.sk / Pomôžme Miuške a jej rodine po ťažkom nádorovom ochorení a liečbe

Po prvej operácii sa zdalo, že jej svitla nádej, ale nádor sa vrátil, nasledoval preto ďalší zákrok, rádioterapia a neskôr opäť zhoršenie. Posledná operácia Miuške zachránila život, no pripravila ju o schopnosť chodiť.

Mamička sa nevzdáva, ale sama to nezvládne

