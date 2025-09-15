Na Slovensko sa rúti ďalšia smršť búrok. Lejak ustal len na chvíľu, pripravte sa na blesky a výdatný dážď - Dobré noviny
Na Slovensko sa rúti ďalšia smršť búrok. Lejak ustal len na chvíľu, pripravte sa na blesky a výdatný dážď
Ilustračný obrázok.
Foto: Facebook/Mesto Ružomberok, Wikimedia Commons/Mathias Krumbholz

Počasie sa zmení už onedlho.

Slovensko v uplynulých dňoch zasiahli výdatné zrážky, ktoré sťažili život ľuďom v rôznych častiach krajiny. Na Záhorí sa museli vysporiadať s bleskovými povodňami, zaplavené boli aj cesty v okrese Senica, v Žilinskom kraji sa v priebehu niekoľkých hodín rozvodnili miestne toky a Ružomberok vyhlásil mimoriadnu situáciu.

Dažde môžu spôsobiť ďalšie problémy

Počasie sa v posledných hodinách aspoň sčasti upokojilo, no čoskoro sa opäť zmení. Jeden studený front už naše územie opustil, ale zo západu sa približuje ďalší. Portál iMeteo.sk upozorňuje, že na niektorých miestach budú lejaky tak intenzívne, že môžu spôsobiť komplikácie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/imeteo/posts/pfbid025YcGQRsbpSsKp1zosYC7SxA8jQb8UT3AEkEntiKMJUp3NKfFkTxnihUfrJM8pUSSl

Studený front ovplyvní počasie v západnej Európe už počas dnešného dňa. Večer sa objavia prvé búrky nad Českom a Rakúskom, ktoré sa v priebehu noci postupne rozšíria a po polnoci dorazia aj na naše územie.

Kedy bude najintenzívnejšie liať?

„Noc z pondelka na utorok bude na Slovensku plná búrok a v ranných hodinách začnú búrky ešte silnieť. Búrky budú nebezpečné predovšetkým svojou elektrickou aktivitou a dažďom,“ informuje meteorologický portál iMeteo.sk.

