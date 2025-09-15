Konsolidácia očami umelej inteligencie: Takto by to vyzeralo, ak by politici začali doma variť džemy
Hoci sú obrázky fiktívne, pobavili mnohých Slovákov.
Ceny obľúbených pochutín na Slovensku v dôsledku konsolidačných opatrení stúpnu. Za sladkosti či slané pochúťky si v novom roku priplatíme, čo u ľudí vyvolalo rôzne reakcie. Niektorí svoj názor na tretí konsolidačný balík vyjadrujú len v súkromí, iní otvorene a u ďalších podnietil tvorivosť.
Instagramový profil Vivat Slovakia to poňal s humorom a opýtal sa umelej inteligencie, ako by to vyzeralo, keby sa do varenia džemov a pečenia keksov pustili samotní politici. Výsledok prekvapil a mnohých aj pobavil.