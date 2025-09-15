Je po uši zamilovaná. Tanečníčka Eliška Lenčešová sa vydala, na výnimočnú svadbu dorazili aj známe tváre - Dobré noviny
Je po uši zamilovaná. Tanečníčka Eliška Lenčešová sa vydala, na výnimočnú svadbu dorazili aj známe tváre
Je po uši zamilovaná. Tanečníčka Eliška Lenčešová sa vydala, na výnimočnú svadbu dorazili aj známe tváre

Eliška a Šimon.
Eliška a Šimon. — Foto: Instagram/elinalencesova

Známa umelkyňa na fotografiách s manželom doslova žiari.

Jej srdce patrí už roky Šimonovi a včera svoju lásku spečatili aj pred oltárom. Tanečníčka Eliška Lenčešová je už šťastne vydatá za svojho manžela. Veľký deň oslávili v druhú septembrovú nedeľu a to so všetkým, čo k tomu patrí. Na svadbe plnej radosti a dobrej nálady nechýbali dokonca ani niektoré známe tváre.

Stále je až po uši zamilovaná

Sympatická Eliška sa do povedomia divákov dostala vďaka účinkovaniu v Let’s Dance. Tanečné umenie sa snažila priblížiť Petrovi Saganovi, Attilovi Véghovi, Borisovi Valábikovi či Jakubovi Jablonskému a publikum si získala svojou nezameniteľnou charizmou a veselosťou, ktorá z nej neustále vyžaruje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Elina (@elinalencesova)

Hoci svoje súkromie na sociálnych sieťach nikdy príliš nezdieľala, o svojom životnom partnerovi a dnes už aj manželovi Šimonovi hovorila od začiatku otvorene. Ich vzťah trvá už roky a Eliška je doňho stále až po uši zamilovaná.

Prišli aj priatelia z Let´s Dance

„My sme si už dlho, dlho písali na sociálnej sieti, a tak sme sa nejako stretli. Je to dlhý príbeh, ale musím povedať, že sme sa do seba zaľúbili na prvý pohľad. A stále to trvá, musím si zaklopať,“ prezradila ešte v máji v rozhovore pre Šarm. Dnes je už jasné, že ich láska prerástla do manželstva, ktoré oslávili vo veľkom štýle.

