Je po uši zamilovaná. Tanečníčka Eliška Lenčešová sa vydala, na výnimočnú svadbu dorazili aj známe tváre
Známa umelkyňa na fotografiách s manželom doslova žiari.
Jej srdce patrí už roky Šimonovi a včera svoju lásku spečatili aj pred oltárom. Tanečníčka Eliška Lenčešová je už šťastne vydatá za svojho manžela. Veľký deň oslávili v druhú septembrovú nedeľu a to so všetkým, čo k tomu patrí. Na svadbe plnej radosti a dobrej nálady nechýbali dokonca ani niektoré známe tváre.
Stále je až po uši zamilovaná
Sympatická Eliška sa do povedomia divákov dostala vďaka účinkovaniu v Let’s Dance. Tanečné umenie sa snažila priblížiť Petrovi Saganovi, Attilovi Véghovi, Borisovi Valábikovi či Jakubovi Jablonskému a publikum si získala svojou nezameniteľnou charizmou a veselosťou, ktorá z nej neustále vyžaruje.
Hoci svoje súkromie na sociálnych sieťach nikdy príliš nezdieľala, o svojom životnom partnerovi a dnes už aj manželovi Šimonovi hovorila od začiatku otvorene. Ich vzťah trvá už roky a Eliška je doňho stále až po uši zamilovaná.
Prišli aj priatelia z Let´s Dance
„My sme si už dlho, dlho písali na sociálnej sieti, a tak sme sa nejako stretli. Je to dlhý príbeh, ale musím povedať, že sme sa do seba zaľúbili na prvý pohľad. A stále to trvá, musím si zaklopať,“ prezradila ešte v máji v rozhovore pre Šarm. Dnes je už jasné, že ich láska prerástla do manželstva, ktoré oslávili vo veľkom štýle.