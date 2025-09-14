Takto už nechcem fungovať. Juraj Loj si po hektickom období uvedomil, čo mu v živote chýba
„Celé leto som bol prakticky v aute," priznáva herec.
Naložil si toho na seba dosť a z pracovného hľadiska sa rozhodne nesťažuje. Herec Juraj Loj si však popri všetkých povinnostiach uvedomil, že takto už ďalej nemôže fungovať. Ako prezradil v rozhovore pre Život, tento rok dospel k zásadnému rozhodnutiu, ktoré každý z nás istotne pochopí.
Celé leto strávil v aute
Juraj Loj má za sebou hektické obdobie, počas ktorého bol na rozkrájanie – pracoval na mysterióznom seriáli, jednom filme a čakajú ho aj ďalšie povinnosti vrátane začiatku novej sezóny v Slovenskom národnom divadle, kde si zahrá v dvoch premiérach. Mal dokonca skúšať aj v Nitre, ale rozhodol sa, že to zruší. Dôvod je jednoduchý.
„Celé leto som bol prakticky v aute – boli to síce skvelé a zaujímavé projekty, ale chcem byť viac s rodinou,“ vraví pre Život Juraj, ktorý si tento rok povedal, že úplne prehodnotí svoj prístup k práci a k rodine. „Rozhodol som sa, že už nechcem fungovať takto,“ vysvetľuje herec a dodáva, že nemá ambíciu prijímať ďalšiu prácu.
Má v tom jasno
Na otázku, či odmietnutím viacerých ponúk herec neriskuje, že ho producenti už nebudú oslovovať, odpovedá jasne.