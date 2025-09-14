FOTO: Máš obrovskú čeľusť, vraveli jej. Luisa sa odhodlala k radikálnemu kroku a kamaráti ju nespoznávajú - Dobré noviny
FOTO: Máš obrovskú čeľusť, vraveli jej. Luisa sa odhodlala k radikálnemu kroku a kamaráti ju nespoznávajú
Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Pokľakol pred ňou pod polárnou žiarou. Speváčka Peter Bič Project Viktória je šťastná po boku fotografa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

FOTO: Máš obrovskú čeľusť, vraveli jej. Luisa sa odhodlala k radikálnemu kroku a kamaráti ju nespoznávajú

— Foto: Reprofoto Tiktok/l_mcdermott1

Život jej zmenila komplikovaná operácia.

Dlhé roky sa trápila a čakala na moment, kedy bude opäť šťastná a plná sebavedomia. Ako píše portál Need To Know, mladá žena vychýlenou čeľusťou pútala pozornosť všade, kde sa objavila, a na vedľajšiu koľaj odkladala aj svoje sny. „Absolútne to stojí za všetku bolesť. Zmenilo mi to život,“ vraví dnes Luisa, ktorá je po operácii ako nový človek – často ju dokonca nespoznávajú ani jej priatelia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XuLA2uNdTLnUaXwzY3GcyCc3N7EepZFQxAVb7WnqtS7KTvH5ZWzQiewZU2JbU2Kkl&id=61572169833530

Nenávidela fotenie

Luisa McDermott je 26-ročná Angličanka, ktorá mala od deviatich rokov trojcentimetrový predkus a keď sa dostala do puberty, začal ovplyvňovať jej sebavedomie. „Ľudia mi vraveli: ‚Tvoja čeľusť je masívna.‘,“ spomína si pre Need To Know na drsné komentáre a dodáva, že hoci ju až tak netrápili, svoju čeľusť aj tak nemala rada a neznášala, keď sa musela fotiť.

@l_mcdermott1 NO REGRETS!!!! The best thing I ever did🥹😁 #doublejawsurgery #underbite #hometownglory #braces #jawsurgery #jaw #underbitesurgery #jawoperation #fyp #foryoupage #trending ♬ Hometown Glory - Adele

Vedela však, že raz si vybaví chirurgický zákrok, čo sa jej prvýkrát splnilo pred ôsmimi rokmi. Čeľusť jej vtedy skrátili o päť milimetrov a dostala aj strojček. Bol to však iba začiatok cesty. „Bola som zúfalá. Nešla som na univerzitu pre prípad, že by som vtedy potrebovala operáciu a každých šesť týždňov by som musela prísť domov na prehliadku,“ vysvetľuje. Kľúčového zákroku sa dočkala až prednedávnom.

Ťažké časy po operácii

Trval päť hodín a chirurgovia jej počas neho posunuli dolnú čeľusť o takmer milimeter dozadu a hornú o centimeter dopredu. To ale nie je všetko, v januári pôjde dole aj strojček. „Som tak rada, že som do toho išla,“ vraví šťastná žena, podľa ktorej potrvá rok a pol, kým sa úplne zotaví. Prvé týždne po operácii boli mimoriadne náročné – najskôr mohla prijímať iba tekutú stravu, pričom postupne jej povolili aj zemiakovú kašu.

