FOTO: Máš obrovskú čeľusť, vraveli jej. Luisa sa odhodlala k radikálnemu kroku a kamaráti ju nespoznávajú
Život jej zmenila komplikovaná operácia.
Dlhé roky sa trápila a čakala na moment, kedy bude opäť šťastná a plná sebavedomia. Ako píše portál Need To Know, mladá žena vychýlenou čeľusťou pútala pozornosť všade, kde sa objavila, a na vedľajšiu koľaj odkladala aj svoje sny. „Absolútne to stojí za všetku bolesť. Zmenilo mi to život,“ vraví dnes Luisa, ktorá je po operácii ako nový človek – často ju dokonca nespoznávajú ani jej priatelia.
Nenávidela fotenie
Luisa McDermott je 26-ročná Angličanka, ktorá mala od deviatich rokov trojcentimetrový predkus a keď sa dostala do puberty, začal ovplyvňovať jej sebavedomie. „Ľudia mi vraveli: ‚Tvoja čeľusť je masívna.‘,“ spomína si pre Need To Know na drsné komentáre a dodáva, že hoci ju až tak netrápili, svoju čeľusť aj tak nemala rada a neznášala, keď sa musela fotiť.
Vedela však, že raz si vybaví chirurgický zákrok, čo sa jej prvýkrát splnilo pred ôsmimi rokmi. Čeľusť jej vtedy skrátili o päť milimetrov a dostala aj strojček. Bol to však iba začiatok cesty. „Bola som zúfalá. Nešla som na univerzitu pre prípad, že by som vtedy potrebovala operáciu a každých šesť týždňov by som musela prísť domov na prehliadku,“ vysvetľuje. Kľúčového zákroku sa dočkala až prednedávnom.
Ťažké časy po operácii
Trval päť hodín a chirurgovia jej počas neho posunuli dolnú čeľusť o takmer milimeter dozadu a hornú o centimeter dopredu. To ale nie je všetko, v januári pôjde dole aj strojček. „Som tak rada, že som do toho išla,“ vraví šťastná žena, podľa ktorej potrvá rok a pol, kým sa úplne zotaví. Prvé týždne po operácii boli mimoriadne náročné – najskôr mohla prijímať iba tekutú stravu, pričom postupne jej povolili aj zemiakovú kašu.