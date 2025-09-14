Rozhovor s tebou by mal cenu desiatich terapeutov. Ondřej Brzobohatý si číslo svojho otca nikdy nevymaže - Dobré noviny
Rozhovor s tebou by mal cenu desiatich terapeutov. Ondřej Brzobohatý si číslo svojho otca nikdy nevymaže
Rozhovor s tebou by mal cenu desiatich terapeutov. Ondřej Brzobohatý si číslo svojho otca nikdy nevymaže

— Foto: Instagram @brzobohatyondrejofficial

Obľúbený herec zomrel pred trinástimi rokmi.

Opustil ich nečakane a priskoro, rodina však na Radka Brzobohatého nezabúda a pripomína si ho dodnes. „Už trinásť rokov si nedokážem/nechcem vymazať tvoje číslo z telefónu," vyznáva sa Ondřej Brzobohatý, ktorému jeho otec počas svojho života odovzdal veľa múdrostí. Pri príležitosti narodenín legendárneho herca mu venoval dojímavé vyznanie, ktoré zakončil s humorom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ondřej G. Brzobohatý (@brzobohatyondrejofficial)

Nenahraditeľný vzťah

Radek Brzobohatý by 13. septembra oslávil 93. narodeniny. Jeho syn Ondřej teraz na sociálnej sieti priznal, že na displej telefónu s otcovým číslom sa v poslednom období pozerá čoraz častejšie a predstavuje si, že otcovi zavolá a on mu to zdvihne. „Respektíve, vzhľadom na tvoj vzťah k moderným technológiám, mi to najprv ‚zdvihneš‘ stlačením červeného tlačidla, takže sa mi podarí dovolať až na druhý alebo tretí pokus, ale som si istý, že keď sa už konečne spojíme a ty ma budeš počuť v slúchadle, tak mi povieš: ‚Nazdar, kamarát,“ smeje sa Ondřej, ktorý vraví, že o blízkych kamarátov nemá núdzu, ale toto kamarátstvo pre neho vždy bolo a bude nenahraditeľné.

Herečka Hana Gregorová.
Prečítajte si tiež: Hana Gregorová: Keď mi Radek povedal ‚Haninko, já bych bez tebe umřel‘, bolo to najväčšie vyznanie

Chýba mu však nielen ich vzťah, ale aj otcove rôznorodé vlastnosti. „Tvoj nadhľad, humor a tvoje životné skúsenosti, ktoré si sa mi vždy snažil odovzdať vo chvíli, keď si cítil, že by som ich mohol konečne pochopiť a niečo si z nich vziať. Tvoja dobrota, veľkorysosť a srdečnosť, ktoré v tvojom srdci nakoniec vždy zvíťazili nad nahnevanosťou a krivdou,“ vymenováva hudobník.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ondřej G. Brzobohatý (@brzobohatyondrejofficial)

Ako vraví, dodnes čerpá z mnohých otcových právd a múdrostí, ale aj tak ešte existuje toľko vecí, o ktorých by sa s ním chcel porozprávať. „Síce by si dnes mal už 93 rokov a zrejme by si vyzeral ako Clint Eastwood, ale stále by ti to pálilo a rozhovor s tebou by mal cenu desiatich terapeutov,“ vyznáva sa Ondřej Brzobohatý, ktorý vie, o čom by si s Radkom pohovoril.

Číslo, ktoré si nikdy nevymaže

