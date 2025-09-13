Jeho bolesť bola zrkadlom ich lásky. Mirovi Jarošovi po smrti milovanej mamy pomohla dôležitá osoba
Pomoc v ťažkých chvíľach hľadal u duchovnej osoby.
„Je to pre mňa stále veľmi silný, dovolím si povedať až boľavý pocit, pretože som bol vždy zvyknutý vracať sa domov do Tepličky nad Váhom, kde ma čakala mama,“ priznal prednedávnom Miro Jaroš pre Nový Čas. Spevák o mamu Štefániu prišiel pred viac ako rokom a vysporiadať sa s odchodom milovanej osoby nebolo jednoduché. V rozhovore pre Šarm teraz prezradil, čo mu pomohlo v najťažších chvíľach.
Najdôležitejšia vec, ktorú urobil
„Miroslav, ale s tebou sa nebojím,“ vravievala mu jeho mama Štefánia, ktorá zápasila s rakovinou kože. Spevák neskôr informoval, že ochorenie sa jej vrátilo aj s metastázami a hoci neklesali na duchu a život sa snažili užívať si plnými dúškami, Štefánia napokon v júli minulého roka chorobe podľahla.
Na konci to vraj už bolo veľké trápenie. Mamu sa snažil držať stále v dobrej nálade, ale časom to pochopil. „To, že sme smutní a nešťastní, keď vidíme milovaného človeka umierať, to je naše. S tým chorý človek až tak veľa nenarobí,“ prezradil pre Šarm Miro a dodal, že každý človek má nárok byť nešťastný. Pre mamu urobil všetko, myslí si však, že najdôležitejšie bolo, že ju chápal.
Pochopenie je podľa neho jediné, čo takému človeku môžeme dať. „Rekapituluje, čo všetko zažil, a možno aj smúti, lebo si uvedomuje, že koniec sa blíži. Žijeme v krásnom svete a je ťažké zmieriť sa s tým, že ho opustíme. Pomôcť môžeme veľmi jednoducho. Stačí chorého chytiť za ruku a povedať, že sme tu pre neho vždy, keď sa bude chcieť porozprávať alebo priniesť pohár vody, nakŕmiť či pozrieť staré fotky,“ myslí si obľúbený spevák.