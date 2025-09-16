Obávaná detská choroba spôsobila, že sa stala herečkou. Toto dievča najskôr snívalo o inom povolaní
O svojej mladosti hovorí, že bola rozprávková.
Hovorí, že mala rozprávkové detstvo, dodnes si spomína na prechádzky s kočíkom po svojom sídlisku, na kamarátku Danku aj na to, ako prežúvala svoju prvú držku. S rodičmi žili skromne, ale k šťastiu jej vraj nič nechýbalo. Keby sa niektoré veci odohrali inak, mnohí Slováci by ju poznali ako vtipnú a príjemnú pani veterinárku, pretože jej snom bolo starať sa o zvieratká.
Lenže osud rozhodol inak a to pomerne skoro v jej živote. Herečkou sa vraj stala vďaka náhode a vďaka mumpsu, obávanej infekčnej chorobe detí.