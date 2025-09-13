Dostal otázku, ktorá dobehne každého rodiča. Viktor Vincze vie, prečo sa s Maxíkom nerozpráva po slovensky - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dostal otázku, ktorá dobehne každého rodiča. Viktor Vincze vie, prečo sa s Maxíkom nerozpráva po slovensky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 376 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dostal otázku, ktorá dobehne každého rodiča. Viktor Vincze vie, prečo sa s Maxíkom nerozpráva po slovensky

— Foto: Instagram @viktorvincze

Prístup Adely a Viktor ich Maxíkovi ponúka výhodu do budúcnosti.

Keď sa naposledy pochválil, že sa so synom rozpráva po anglicky, dočkal sa mnohých odmietavých reakcií. Viktor Vincze však vie, čo je pre jeho Maxíka dobré, a teraz vysvetľuje, prečo sa bilingválny prístup oplatí. A ako bonus ukázal, že ani on sa nevyhne otázke, ktorá trápi mnohých rodičov.

Vie, prečo to robí

„Toto je nie v poriadku, chúďatko – bude mať zmätok, spomalí sa mu reč, načo – veď to sa naučí v škole, nie si Angličan, pokazíš ho, kde je naša krásna slovenčina...” To je len zlomok z odkazov, ktoré moderátorovi posielali Slováci, ktorým sa nepáči, že s Maxíkom komunikuje v cudzom jazyku. Viktor si pritom svoj prístup dokáže obhájiť úplne jednoducho.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Ako tvrdí, všetko sú to vedou vyvrátené mýty a dokonca pripojil aj odkazy na množstvo štúdií a článkov. „Chúďatko síce možno bude mať zmätok, ale maximálne tak z dospelých, ktorí sebavedomo vyhlasujú za fakty svoje názory. Vtedy sa mu reč nespomalí, on ju určite úplne stratí,“ odkazuje spokojný otec.

Nekonečná otázka

A čo slovenčina? „Tá je aj naďalej jeho primárnym a jednoznačným materinským jazykom, ktorý sa mu dostáva z celého okolia a od jeho primárnej vzťahovej osoby - maminy,“ vysvetľuje jednoduchú metódu výchovy, ktorú Vinczeovci zvolili, a s úsmevom dodáva: „A na angličtinu je tu daddy.“

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.