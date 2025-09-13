Dostal otázku, ktorá dobehne každého rodiča. Viktor Vincze vie, prečo sa s Maxíkom nerozpráva po slovensky
Prístup Adely a Viktor ich Maxíkovi ponúka výhodu do budúcnosti.
Keď sa naposledy pochválil, že sa so synom rozpráva po anglicky, dočkal sa mnohých odmietavých reakcií. Viktor Vincze však vie, čo je pre jeho Maxíka dobré, a teraz vysvetľuje, prečo sa bilingválny prístup oplatí. A ako bonus ukázal, že ani on sa nevyhne otázke, ktorá trápi mnohých rodičov.
Vie, prečo to robí
„Toto je nie v poriadku, chúďatko – bude mať zmätok, spomalí sa mu reč, načo – veď to sa naučí v škole, nie si Angličan, pokazíš ho, kde je naša krásna slovenčina...” To je len zlomok z odkazov, ktoré moderátorovi posielali Slováci, ktorým sa nepáči, že s Maxíkom komunikuje v cudzom jazyku. Viktor si pritom svoj prístup dokáže obhájiť úplne jednoducho.
Ako tvrdí, všetko sú to vedou vyvrátené mýty a dokonca pripojil aj odkazy na množstvo štúdií a článkov. „Chúďatko síce možno bude mať zmätok, ale maximálne tak z dospelých, ktorí sebavedomo vyhlasujú za fakty svoje názory. Vtedy sa mu reč nespomalí, on ju určite úplne stratí,“ odkazuje spokojný otec.
Nekonečná otázka
A čo slovenčina? „Tá je aj naďalej jeho primárnym a jednoznačným materinským jazykom, ktorý sa mu dostáva z celého okolia a od jeho primárnej vzťahovej osoby - maminy,“ vysvetľuje jednoduchú metódu výchovy, ktorú Vinczeovci zvolili, a s úsmevom dodáva: „A na angličtinu je tu daddy.“