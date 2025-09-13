VIDEO: Vtrhli do školy a pripravili mu nezabudnuteľné prekvapenie. Chorého Samka potešili jeho hrdinovia
Pomohli mu na duši aj materiálne.
Bojuje so zákernou svalovou distrofiou, no nevzdáva sa a vďaka dobrým ľuďom zažíva aj krásne okamihy. Samkovi zo Solčian jeden taký pripravili aj jeho hrdinovia – keď ich uvidel, neveril vlastným očiam, no napokon to stálo za to.
Prekvapili ho v škole
Malý bojovník zažil nezabudnuteľný deň vďaka jeho vzorom, členom Policajného pohotovostného útvaru, s ktorými jedenásťročný chlapec strávil celý deň. Začalo sa to nenápadne, keď ho strážcovia zákona prekvapili v škole a následne odviezli na Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre. Tam mu krajský riaditeľ venoval medailu a policajný odznak.
„Potom Samka zobrali na letisko do Janíkoviec, kde keď uvidel vrtuľník, ani nedýchal. Keď sa dozvedel, že si do neho môže aj sadnúť, jeho nadšenie bolo na nezaplatenie,“ napísali policajti na sociálnej sieti o nefalšovanej radosti malého milovníka polície.
Dôležitosť malých radostí
Nesmeli chýbať ani ukážky policajnej práce. Samko tak mohol vidieť, ako vyzerá zadržanie unikajúceho páchateľa, pyrotechnická činnosť a v akcii sa predviedli aj psovodi so svojimi štvornohými parťákmi. Najkrajšie prekvapenie ho však čakalo na konci. Policajti mu totiž odovzdali poukaz na rehabilitácie s finančnou hotovosťou, ktorú mu vyzbierali.