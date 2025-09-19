Je šťastne vydatá, ale už 15 rokov s manželom nežije. Margaret vie, čo je pilierom pevného vzťahu na diaľku
Tento spôsob fungovania vraj dáva jej životu nový rozmer.
Margaret žije už 15 rokov v inej krajine ako jej manžel. Býva v Londýne, on zostal v Austrálii, delia ich tisíce kilometrov a stretávajú sa iba raz ročne. Napriek všetkému majú vraj šťastné manželstvo a sú si verní, ich tajomstvo totiž tkvie vo vzájomnom rešpekte.
Mali iné ciele
Keď mala Margaret 57 rokov, vrátila sa na univerzitu, dorobila si doktorát z aplikovanej lingvistiky a keď štúdium dokončila a jej deti boli už dávno dospelé, cítila, že je čas na zmenu. „Bolo jasné, že v tej životnej fáze sme mali s Petrom odlišné ciele. On chcel ostať v rodinnom dome a pokračovať v tom, čo robil, a ja som si začala všímať nové príležitosti,“ opísala pre BBC.
Dnes pracuje ako odborná pracovníčka pre vzdelávanie a svoju kariéru začala naplno rozvíjať v období, keď už iní premýšľajú o odchode do dôchodku. „Áno, môžete si nájsť novú prácu, aj keď máte 60 rokov, a môžete žiť v inej krajine, robiť všetky tie vzrušujúce veci, dokonca sa aj presťahovať na iný kontinent,“ tvrdí.
Kľúčová je komunikácia
Margaret pritom na svojho manžela nezabudla. Verí, že páry môžu byť šťastné aj bez toho, aby spolu žili. V Londýne si našla pár priateľov, má tam úspešnú kariéru a žije život, ktorý ju napĺňa. Priznáva však, že to nie je vždy iba jednoduché.