Deti považuje za najväčší dar. Zuzka Porubjaková prezradila, či k nim priletí bocian so štvrtým batôžkom
Známa herečka má so životným partnerom Jurajom už tri ratolesti.
Už 16 rokov tvorí harmonický pár s manželom Jurajom, ktorý jej splnil aj sen o veľkej rodine. Zuzka Porubjaková totiž vždy túžila po deťoch a to sa jej napokon aj podarilo - s partnerom dnes vychovávajú tri ratolesti. V rozhovore pre portál Najmama.sk nedávno prezradila, či by si priala mať ešte jedno bábätko, aj to, aké mali s rodinkou leto.
Obrovský dar
Zuzana a Juraj sa stretli náhodou, keď herečka pracovne zaskakovala za kolegyňu Táňu Pauhofovoú – a prakticky odvtedy sú spolu. Herečkiným snom pritom vždy bolo mať veľkú rodinu, čo sa jej postupne aj plní. Najprv sa jej narodila dcérka Emy a o pár rokov neskôr darovala život synčekovi Oskarovi. V tom čase ešte netušila, že z nej bude nakoniec trojnásobná mama.
„Vnímam to ako obrovský dar. Zároveň si vážim, že mi bolo dopriate mať chlapca aj dievčatko. Ak by som už nemala ďalšie deti, som s tým vyrovnaná, ale keby prišlo ešte jedno bábätko, budem to považovať za ďalší dar,“ povedala ešte pred narodením tretieho bábätka pre Plus 7 dní. Dcérka Luna nakoniec prišla na svet v auguste 2022.
Užívali si jeden druhého
Zo svojej rodinky sa obľúbená herečka dnes tak teší, že vyvstáva otázka, či by do rodinného kruhu neprivítala ešte ďalšieho potomka.