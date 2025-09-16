Deti považuje za najväčší dar. Zuzka Porubjaková prezradila, či k nim priletí bocian so štvrtým batôžkom - Dobré noviny
Deti považuje za najväčší dar. Zuzka Porubjaková prezradila, či k nim priletí bocian so štvrtým batôžkom
V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Deti považuje za najväčší dar. Zuzka Porubjaková prezradila, či k nim priletí bocian so štvrtým batôžkom

Zuzana Porubjaková prezradila, či by privítala ďalšie bábätko.
Zuzana Porubjaková prezradila, či by privítala ďalšie bábätko. — Foto: Wikimedia Commons, TV JOJ, Instagram @ zuza_porubjak

Známa herečka má so životným partnerom Jurajom už tri ratolesti.

Už 16 rokov tvorí harmonický pár s manželom Jurajom, ktorý jej splnil aj sen o veľkej rodine. Zuzka Porubjaková totiž vždy túžila po deťoch a to sa jej napokon aj podarilo - s partnerom dnes vychovávajú tri ratolesti. V rozhovore pre portál Najmama.sk nedávno prezradila, či by si priala mať ešte jedno bábätko, aj to, aké mali s rodinkou leto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Obrovský dar

Zuzana a Juraj sa stretli náhodou, keď herečka pracovne zaskakovala za kolegyňu Táňu Pauhofovoú – a prakticky odvtedy sú spolu. Herečkiným snom pritom vždy bolo mať veľkú rodinu, čo sa jej postupne aj plní. Najprv sa jej narodila dcérka Emy a o pár rokov neskôr darovala život synčekovi Oskarovi. V tom čase ešte netušila, že z nej bude nakoniec trojnásobná mama.

Zuzana Porubjaková s manželom.
Prečítajte si tiež: So Sajfom to mohla byť láska, keby sa nezľakol. Zuzka Porubjaková neskôr našla osudového blondiaka

„Vnímam to ako obrovský dar. Zároveň si vážim, že mi bolo dopriate mať chlapca aj dievčatko. Ak by som už nemala ďalšie deti, som s tým vyrovnaná, ale keby prišlo ešte jedno bábätko, budem to považovať za ďalší dar,“ povedala ešte pred narodením tretieho bábätka pre Plus 7 dní. Dcérka Luna nakoniec prišla na svet v auguste 2022.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tamara Šimončíková Heribanová (@tamaraheribanova)

Užívali si jeden druhého

Zo svojej rodinky sa obľúbená herečka dnes tak teší, že vyvstáva otázka, či by do rodinného kruhu neprivítala ešte ďalšieho potomka. 

