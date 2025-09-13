Nie vždy je ako duracellka. Eva Máziková priznala ťažké obdobie, takto sa vyrovnáva s náročnými dňami - Dobré noviny
Nie vždy je ako duracellka. Eva Máziková priznala ťažké obdobie, takto sa vyrovnáva s náročnými dňami
Nie vždy je ako duracellka. Eva Máziková priznala ťažké obdobie, takto sa vyrovnáva s náročnými dňami

Energická speváčka nemá vraj hrošiu kožu, preto v ťažkých chvíľach robieva jednu vec.

Prechádza si náročnými chvíľami, hlavu však nevešia a plánované koncerty ani zďaleka neruší. Energická strela Eva Máziková v relácii Ženy so šarmom odhalila svoju citlivú dušu a prezradila, čo robí v ťažkých momentoch, aby smútok a nepríjemné stavy zvládla čo najlepšie.

Nemá hrošiu kožu

„Momentálne prežívam veľmi ťažké obdobie. Niečo sa stalo v rodine, verím však, že už teraz je to lepšie,“ vyznala sa plná nádeje speváčka, ktorá aj napriek ťažkostiam počas rozhovoru sršala svojou povestnou príjemnou náladou a ako podotkla, nepomyslela ani na to, že zruší niektoré z plánovaných vystúpení. „Sú to rok dopredu dohodnuté veci, čiže sa to nedá odriecť,“ uviedla interpretka.

Namiesto toho sa rozhovorila na inú tému. Žena, ktorá všade, kam príde, prinesie príval energie a dobrej nálady, tentokrát priznala svoju citlivú stránku. Vďaka nej sa v prípade, že nastanú nečakané situácie, uchyľuje k špeciálnemu rituálu. Ten jej pomohol i nedávno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa EVA MÁZIKOVÁ OFFICIAL (@evamazikovaofficial)

Idem, vezmem si papier a napíšem si všetko smutné, čo mám v duši. A na druhý papier napíšem zas všetko pozitívne. Prečítam si to, poplačem si...“ priblížila speváčka, ktorá v poslednom období plače celkom veľa. „No tým, že si to napíšem, dostanem zo seba všetok smútok, nervozitu a nešťastie...“ dodala excentrická umelkyňa, ktorá sa o ťažkostiach zvykne rozprávať aj s manželom. Ako si však za tie roky všimla, on zvyčajne vníma veci úplne inak ako ona.

