Po smrti mamy vo svojom živote otvorila nové dvere. Patrícia Jarjabková sa našla v práci, ktorá ju napĺňa
Patrícia Jarjabková pomáha seniorom.
Patrícia Jarjabková pomáha seniorom. — Foto: Reprofoto Môj kamarát Kuko, Facebook/Patrícia Jarjabková

Upratať, zavrieť dvere a otvoriť nové dvere. Tak som to nakoniec presne tak aj urobila, povedala známa moderátorka o svojom novom poslaní.

Život sa s ňou nemaznal v mnohých chvíľach. Bývalá televízna hviezda Patrícia Jarjabková musela s deťmi utekať od manžela alkoholika a následne nejaký čas žiť v útulku. Pred pár rokmi prišla ďalšia rana – zomrela jej milovaná mama. Ako teraz moderátorka prezradila v rozhovore pre Život, aj preto sa rozhodla urobiť zásadnú zmenu, ktorou by mohla mnohých inšpirovať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DobreNoviny/photos/a.156666164459097/3053463114779373/?type=3&ref=embed_post

Po maminej smrti sa to rozsypalo

Tisícky slovenských detí spoznali Patríciu Jarjabkovú vďaka Kukovi a hoci ony vyrástli, ona pre nich navždy zostane „Paťou z Od Kuka do Kuka“. Po televíznej kariére sa moderátorka naplno venovala práci maklérky, ktorú robila deväť rokov. Zlom nastal, keď do neba odišla jej milovaná mama.

Patrícia Jarjabková Garajová s manželom Jožkom / Od Kuka do Kuka
Prečítajte si tiež: Ešte prídeš prosiť, varoval ju tyran. Paťa Jarjabková našla šťastie pri Jožkovi, ktorý ju nosí na rukách

 „V tom roku som si uvedomila, že už mi tá robota naozaj nerobí radosť. Prikladala som to smúteniu po smrti mojej mamy. Hovorila som si, ešte to vydrž. A veď si si to predstavovala tak, že už do konca života môžeš robiť toto. Mala som to tak nastavené, že už v tom zostanem. A zrazu po maminej smrti sa mi to úplne rozsypalo,“ priznala Patrícia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1991407711094943&set=a.1453875581514828&type=3&ref=embed_post

A hoci ju šéf prehováral, aby za svojou prácou úplne dvere nezatvárala, ona sa napokon rozhodla inak. „Upratať, zavrieť dvere a otvoriť nové dvere. Inak sa mi to nedá. Tak som to nakoniec presne tak aj urobila,“ dodala Patrícia Jarjabková, ktorá sa vtedy rozhodla zamerať na niečo celkom nové.

Snaží sa vcítiť do ich sveta

