Za prvé účinkovanie na Farme dostal smiešne peniaze. Hospodárovi Martinovi dedinčania nikdy nezávideli
Dobré noviny
Za prvé účinkovanie na Farme dostal smiešne peniaze. Hospodárovi Martinovi dedinčania nikdy nezávideli
Za prvé účinkovanie na Farme dostal smiešne peniaze. Hospodárovi Martinovi dedinčania nikdy nezávideli

Hospodár Martin Bagar.
Hospodár Martin Bagar. — Foto: Instagram - @bagar.martin

Keď opúšťal rodinu, bolo to najťažšie rozhodnutie.

„Bez teba si Farmu nevieme predstaviť,“ píšu fanúšikovia Martinovi Bagarovi, ktorý je hospodárom telom i dušou. A majú pravdu, už šestnásť sérií sa na obrazovkách objavuje muž, pre ktorého je farma nielen prácou, ale aj životným poslaním. Jeho cesta pritom nebola jednoduchá – od chlapca z Bratislavy, ktorý sa na liečení prvýkrát zamiloval do kráv, cez náročné rozhodnutia, ktoré ho stáli rodinu, až po vybudovanie vlastnej vysnívanej farmy Etelka. Jeho úspechy mu však ľudia nikdy nezávideli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Sny o kravách

Málokto by povedal, že chlapec z Bratislavy raz bude najznámejším hospodárom na Slovensku. Martin Bagar sa do kráv zamiloval, keď bol ako malý anorektický chlapec na liečení v Janovej Vsi – zbadal vraj pasúce sa kravy a v noci sa mu snívalo, že si ho prisvojili a kŕmili ho mliečkom. „Preto som dnes farmárom,“ vravel pre Korzár Martin, ktorý z hlavného mesta odišiel do Banskej Štiavnice, kde študoval lesníctvo a práve na strednej škole spoznal svoju prvú manželku.

„Bola to stredoškolská láska. Keď sa narodila staršia dcéra, ešte som nemal ani devätnásť,“ priznával pre Nový Čas hospodár, ktorý po absolvovaní vojenčiny žil s dcérkou Martinkou a manželkou na Poľane v horárni uprostred samoty, kde líšky dávajú dobrú noc. Po dvoch rokoch, keď bola na svete už aj Martinova druhá dcéra, sa presťahovali do Bratislavy, aby si privyrobili. A práve toto rozhodnutie ich nakoniec stálo rodinu.

Najťažšie rozhodnutie

„Vždy som bol len v kolektíve mužov. Či to už bolo na lesníckej priemyslovke, na vojne, v lesnej správe, v dopravnej firme, v stavebnej firme... Keď som nastúpil ako obchodný manažér do firmy so strešnou krytinou, bolo tam samé slobodné dievča. Mal som vtedy asi 25 rokov a tam som spoznal aj svoju druhú manželku Katku,“ vravel otvorene o časoch, keď sa po siedmich rokoch manželstva rozviedol. Bolo to vraj to najťažšie, čo spravil, no kamarát ho uistil, že urobil dobre.

