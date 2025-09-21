Takto vás telo bude varovať pred infarktom. Kardiológovia prezradili, na ktoré príznaky si treba dať pozor
Dôležité je nepodceniť varovné signály tela.
Nie každý infarkt vyzerá rovnako a nie každý človek má rovnaké príznaky. O to dôležitejšie je neignorovať varovné signály vlastného tela. Infarkt sa totiž nemusí prejaviť len ostrou bolesťou medzi lopatkami – môže prebiehať nenápadne a bez toho, aby vám vôbec napadlo, že ide o srdcový problém.
Podľa odborníkov by mali spozornieť najmä ženy. Tie majú totiž tendenciu svoje symptómy bagatelizovať alebo si ich vysvetľovať ako dôsledok stresu či úzkosti. Kardiológovia preto vysvetlili, ktoré signály treba brať vážne, hoci tak sprvu nemusia pôsobiť. Ich ignorovanie by mohlo viesť k nezvratným následkom.
5. Bolesť čeľuste
„Bolesť alebo nepohodlie pri infarkte často vystreľuje do iných častí tela. Príznaky bývajú jemnejšie a menej dramatické ako tie, ktoré vidíte v televízii. Niektorých bolí predlaktie, iní vám povedia, že ich naozaj intenzívne bolí čeľusť a že sa tá bolesť objavila z ničoho nič,“ vysvetlil pre The Washington Post kardiológ James de Lemos.
Problémy sa síce najčastejšie prejavujú na ľavej strane tela, no nie je to pravidlom. U žien sa infarkt často spája s bolesťou na hrudníku a sprevádza ju bolesť chrbta, nevoľnosť, závraty či dýchavičnosť. Mnohé z nich si však tieto príznaky vysvetlia iba ako obyčajnú únavu. Práve preto je pri takýchto ťažkostiach vždy lepšie vyhľadať lekársku pomoc.