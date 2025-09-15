Nevera mu za to vôbec nestojí. Marek Majeský vie, že ak by o všetko prišiel, zlomilo by ho to - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nevera mu za to vôbec nestojí. Marek Majeský vie, že ak by o všetko prišiel, zlomilo by ho to
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 362 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nevera mu za to vôbec nestojí. Marek Majeský vie, že ak by o všetko prišiel, zlomilo by ho to

Marek Majeský a Jana Majeská.
Marek Majeský a Jana Majeská. — Foto: Archiv STV - Matúš; Instagram - @majeskymarek

Toto je správny chlap, píšu fanúšikovia.

Vždy hovoril, že nechce herečku a nakoniec sa s jednou oženil. „Bol som dlho starý mládenec, naťahoval som to,“ povedal v podcaste To Nerieš, moja... obľúbený slovenský herec Marek Majeský. Dnes je už viac ako dve desaťročia šťastným partnerom herečky Jany Majeskej a ich príbeh lásky patrí k tým, ktoré dokazujú, že osud si vie veci zariadiť po svojom. A na neveru má umelec jasný názor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Majeska (@janamajeska)

Slobodný mládenec

„Ja som nebol taký sebavedomý lámač ženských sŕdc. Skôr introvert. Asi preto som ich nejako k sebe nepriťahoval... Aj na takú prvú ozajstnú lásku som si počkal dlhšie,“ vravel kedysi pre Nový Čas Marek, ktorý sa vraj bil do pŕs, že nikdy nebude mať za manželku herečku. „Ja si ťa pamätám ako slobodného mládenca, po ktorom všetky herečky pozerali. Bol si nezadaný, sympatický, seriózny,“ spomínala si v podcaste Katka Brychtová. Tú pravú lásku stretol, keď mal 33 rokov a osud to zariadil tak, že ňou napokon bola herečka.

Ján Koleník a Jana Majeská / Marek Majeský a Jana Majeská
Prečítajte si tiež: Herečka Jana Majeská: Seriálový manžel ma rozosmieva, no mojou najlepšou voľbou je určite Marek

Ako chlap vraj musel dozrieť a po tridsiatke mal pocit, že sa chce usadiť a založiť si rodinu. Okrem iného sa po rokoch angažmánov po celom Slovensku vrátil do Bratislavy, kde začínal odznova. O 10 rokov mladšiu Janku stretol v čase, keď končila magisterské štúdium a on práve začínal doktorandské. „V našej brandži sa aj tak skoro všetci poznáme, takže skôr či neskôr by sme sa stretli. Išlo iba o to, či v správnom životnom období. Nám sa to pošťastilo a naše životné cesty sa tak preťali,“ vysvetľoval v minulosti Marek Majeský, ktorý tento rok so svojou ženou oslávil 20. výročie vzťahu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MAREK MAJESKÝ (@majeskymarek)

Správny chlap

„Manželke som zrušil kariéru hneď na začiatku. Máme dve deti, s ktorými zostala dlhšie doma a myslím, že sama neočakávala, že sa v štyridsiatke opäť narodí,“ povedal po rokoch otvorene Marek Majeský, ktorý je šťastný, že jeho Janka dostala v herectve druhú šancu. Nikdy vraj nepočúval výčitky, že on si mohol budovať kariéru a ona bola doma s deťmi, práve naopak. Ich kľúč pre vzťah bez drám a nevier je jasný.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.