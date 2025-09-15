Nevera mu za to vôbec nestojí. Marek Majeský vie, že ak by o všetko prišiel, zlomilo by ho to
Toto je správny chlap, píšu fanúšikovia.
Vždy hovoril, že nechce herečku a nakoniec sa s jednou oženil. „Bol som dlho starý mládenec, naťahoval som to,“ povedal v podcaste To Nerieš, moja... obľúbený slovenský herec Marek Majeský. Dnes je už viac ako dve desaťročia šťastným partnerom herečky Jany Majeskej a ich príbeh lásky patrí k tým, ktoré dokazujú, že osud si vie veci zariadiť po svojom. A na neveru má umelec jasný názor.
Slobodný mládenec
„Ja som nebol taký sebavedomý lámač ženských sŕdc. Skôr introvert. Asi preto som ich nejako k sebe nepriťahoval... Aj na takú prvú ozajstnú lásku som si počkal dlhšie,“ vravel kedysi pre Nový Čas Marek, ktorý sa vraj bil do pŕs, že nikdy nebude mať za manželku herečku. „Ja si ťa pamätám ako slobodného mládenca, po ktorom všetky herečky pozerali. Bol si nezadaný, sympatický, seriózny,“ spomínala si v podcaste Katka Brychtová. Tú pravú lásku stretol, keď mal 33 rokov a osud to zariadil tak, že ňou napokon bola herečka.
Ako chlap vraj musel dozrieť a po tridsiatke mal pocit, že sa chce usadiť a založiť si rodinu. Okrem iného sa po rokoch angažmánov po celom Slovensku vrátil do Bratislavy, kde začínal odznova. O 10 rokov mladšiu Janku stretol v čase, keď končila magisterské štúdium a on práve začínal doktorandské. „V našej brandži sa aj tak skoro všetci poznáme, takže skôr či neskôr by sme sa stretli. Išlo iba o to, či v správnom životnom období. Nám sa to pošťastilo a naše životné cesty sa tak preťali,“ vysvetľoval v minulosti Marek Majeský, ktorý tento rok so svojou ženou oslávil 20. výročie vzťahu.
Správny chlap
„Manželke som zrušil kariéru hneď na začiatku. Máme dve deti, s ktorými zostala dlhšie doma a myslím, že sama neočakávala, že sa v štyridsiatke opäť narodí,“ povedal po rokoch otvorene Marek Majeský, ktorý je šťastný, že jeho Janka dostala v herectve druhú šancu. Nikdy vraj nepočúval výčitky, že on si mohol budovať kariéru a ona bola doma s deťmi, práve naopak. Ich kľúč pre vzťah bez drám a nevier je jasný.