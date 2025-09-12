Nemal na zubára, tak si chrup opravil sám. Niektorí slávni ľudia dobre vedia, čo je to mať hlboko do vrecka
Vyrastali v extrémnej chudobe či v nebezpečných podmienkach.
Dnes sú slávni a v peniazoch sa doslova kúpu, kedysi to však ani zďaleka tak nebolo. Niektoré známe osobnosti prišli odnikiaľ, no vďaka tvrdej práci, odhodlaniu, zdravému sebavedomiu a štipke šťastia sa postupne dostali na výslnie a stali sa z nich ľudia, ku ktorým iní dnes vzhliadajú. K takýmto celebritám patria podľa portálu movieweb.com dokonca hviezdy ako Leo DiCaprio či Demi Moore a radí sa k nim aj predstaviteľ Joeyho z Priateľov, ktorý má v súvislosti s niekdajšími chudobnejšími časmi i jednu neuveriteľnú príhodu.
5. Tom Cruise
Napriek tomu, že Tom Cruise patrí k najúspešnejším a najlepšie plateným hercom súčasnosti, v skutočnosti vyrastal v extrémnej chudobe. Jeho otec a matka neúnavne a ťažko pracovali, aby dokázali uživiť domácnosť. Tomov otec bol elektrikár, ktorý sa všemožne snažil udržať si prácu, čo viedlo k tomu, že Tom s rodinou žili veľmi kočovným životom, a jeho matka musela niekedy pracovať aj na tri smeny. Samotný herec mal napokon prvú pracovnú skúsenosť už ako osemročný – chcel totiž pomôcť rodine a túžil kúpiť si lístky do kina, aby mohol byť aspoň chvíľu na mieste, ktoré mu podľa jeho slov prinášalo najväčšiu radosť.
4. Viola Davis
Umelkyňa mala veľmi ťažké detstvo. Vo svojich pamätiach s názvom Finding Me (Hľadanie mňa) Davisová opisuje, ako jej rodina nemala dostatok peňazí na jedlo, oblečenie ani na potreby určené na osobnú hygienu. Často im tiež doma štrajkoval plyn, chýbala elektrina a teplá voda a museli bývať v domoch zamorených potkanmi.
Davisová bola však odhodlaná uspieť a mala sen. Herečka dodnes vníma svoje povolanie ako liečivý zážitok, pri ktorom môže zmierniť všetky svoje ťažké emócie, a na svoje detstvo sa pozerá ako na cestu, ktorá ju urobila súcitnejšou k ťažkým situáciám iných.
3. Leonardo DiCaprio
Leovi rodičia sa rozviedli, keď bol ešte batoľa, a vyrastal vo veľmi chudobnej štvrti Los Angeles v Kalifornii. Býval so svojou matkou, pričom hneď vedľa miesta, kde žili, sa nachádzal gang prostitútok, takže sa často stretával s kriminalitou a násilím. Herec bol denne obklopený užívateľmi drog a nevedel sa dočkať, kedy sa z nepríjemnej lokality dostane preč.