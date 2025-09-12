V rozhovore s Adelou neskrýval slzy. Adam Bardy prehovoril o dedičstve od dedka, ktorý ho vychoval
Keď príde o polnoci domov, stane za z neho čudný romantik.
Nie je vraj romantikom v pravom zmysle slova a nie je veľa vecí, pri ktorých by sa rozplakal. Adam Bardy napriek tomu v rozhovore s Adelou Vinczeovou v relácii Trochu inak ukázal svoju zraniteľnú tvár a fanúšikovia ho za to milujú ešte viac. Úspešný herec sa vrátil k spomienkam na svoje detstvo, ktoré nebolo vždy jednoduché. So slzami v očiach hovoril o láske starých rodičov a o dedkovi, ktorý ho vychoval. Práve on mu zanechal dve veci, ktoré Adama dokážu dojať.
Nechcel hovoriť
Adam Bardy je dnes trojnásobným a ukážkovým otcom, no málokto vie, že jeho vlastné detstvo nebolo úplne ideálne. „Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal asi štyri roky. Potom som do nejakých ôsmich rokov s maminou vyrastal u starých rodičov. Veľký kredit dávam môjmu starému otcovi, ktorý ma v tom čase vychovával. Dal mi veľmi veľa vecí,“ povedal herec so slzami v očiach v rozhovore s Adelou a priznal sa jej, že so sebou vždy nosí dve veci, ktoré dostal práve od milovaného starého otca.
„Nebudem to hovoriť, lebo to je už moc. To by som sa rozplakal,“ povedal najskôr Adam Bardy, ktorý neskrýval dojatie. Po krátkej pauze sa nakoniec rozhodol, že sú to pekné veci, o ktorých chce rozprávať. „Je to obrúčka, ktorú som po ňom zdedil, lebo sú so starou mamou X desiatok rokov – takže láska. A ešte hodiny. On bol autobusár, vodič ČSAD, ktorý mi strašne prízvukoval, že stále treba byť načas. Keď sa pozriem tu, tak vidím lásku a tu vidím čas,“ prezradil Adam Bardy.
Nie je romantik na prvú
Ako priznal, nie je človek, ktorý by jednoducho prejavoval emócie a nerozplače ho len tak čokoľvek. Boli však momenty, ktoré ho zasiahli poriadne hlboko. „Plakal som obidva razy, keď sa mi narodili deti. A potom tak občas keď treba, na pľaci,“ smial sa herec, ktorý nie je veľký romantik. Manželka mu vraj dodnes vyčíta jednu vec.