Mohla tomu zabrániť, ak by si sadla inak. Žena po desivej autonehode prosí ľudí, aby sa poučili z jej chýb
Na nebezpečnú polohu upozorňuje aj svetoznáme celebrity.
Bol december. Grainne sedela v aute so svojím vtedajším priateľom a spoločne mierili na vianočné nákupy. Nešli rýchlejšie než 59 kilometrov za hodinu, no ich auto aj tak dostalo šmyk a vnútri sa okamžite aktivovali airbagy. Zranenia, ktoré vtedy len 22-ročná žena utrpela, si napokon vyžiadali až 16 operácií. Dnes má Grainne pre ostatných dôležitý odkaz. Tomu, čo sa jej stalo, totiž mohla do istej miery zabrániť.
Prišla o čelo
Mladá barmanka vtedy sedela v aute s nohami vyloženými na palubnej doske. Ikonická póza, ktorú poznáme z filmov, seriálov či dokonale naaranžovaných fotografií na internete, je však oveľa nebezpečnejšia, než by sa mohlo zdať.
Grainne mala zapnutý bezpečnostný pás, no keď auto dostalo šmyk a narazilo do steny, aktivoval sa airbag. Ten jej vystrelil kolená priamo do tváre. Utrpela viacnásobné zlomeniny, prišla o dva zuby, došlo k úniku mozgovomiechového moku a zranenia boli také vážne, že jej chirurgovia museli odstrániť časť čela.
Nech sa ostatní poučia z jej chýb
„Akoby sa mi hlava vcucla do seba. Vyzerala som zvláštne. Nespoznávala som tvár, ktorá na mňa pozerala zo zrkadla,“ uviedla Grainne Kealy pre Sky News. Hoci od jej nehody uplynulo už takmer dvadsať rokov, Grainne desí, že známe osobnosti dodnes propagujú túto naoko bezstarostnú polohu sedenia v aute.