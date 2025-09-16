Mohla tomu zabrániť, ak by si sadla inak. Žena po desivej autonehode prosí ľudí, aby sa poučili z jej chýb - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mohla tomu zabrániť, ak by si sadla inak. Žena po desivej autonehode prosí ľudí, aby sa poučili z jej chýb
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 361 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mohla tomu zabrániť, ak by si sadla inak. Žena po desivej autonehode prosí ľudí, aby sa poučili z jej chýb

Grainne Kealy.
Grainne Kealy. — Foto: Facebook/Grainne Kealy

Na nebezpečnú polohu upozorňuje aj svetoznáme celebrity.

Bol december. Grainne sedela v aute so svojím vtedajším priateľom a spoločne mierili na vianočné nákupy. Nešli rýchlejšie než 59 kilometrov za hodinu, no ich auto aj tak dostalo šmyk a vnútri sa okamžite aktivovali airbagy. Zranenia, ktoré vtedy len 22-ročná žena utrpela, si napokon vyžiadali až 16 operácií. Dnes má Grainne pre ostatných dôležitý odkaz. Tomu, čo sa jej stalo, totiž mohla do istej miery zabrániť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/grainne.kealy/posts/pfbid02mjNNUpsHiyRRSLR4APmoUpNgiqFiYARjEzGes6qXqczcCX8MqHCQZgDV69GBi4tzl

Prišla o čelo

Mladá barmanka vtedy sedela v aute s nohami vyloženými na palubnej doske. Ikonická póza, ktorú poznáme z filmov, seriálov či dokonale naaranžovaných fotografií na internete, je však oveľa nebezpečnejšia, než by sa mohlo zdať.

Grainne mala zapnutý bezpečnostný pás, no keď auto dostalo šmyk a narazilo do steny, aktivoval sa airbag. Ten jej vystrelil kolená priamo do tváre. Utrpela viacnásobné zlomeniny, prišla o dva zuby, došlo k úniku mozgovomiechového moku a zranenia boli také vážne, že jej chirurgovia museli odstrániť časť čela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Grainne Kealy (@grainne_kealy)

Nech sa ostatní poučia z jej chýb

„Akoby sa mi hlava vcucla do seba. Vyzerala som zvláštne. Nespoznávala som tvár, ktorá na mňa pozerala zo zrkadla,“ uviedla Grainne Kealy pre Sky News. Hoci od jej nehody uplynulo už takmer dvadsať rokov, Grainne desí, že známe osobnosti dodnes propagujú túto naoko bezstarostnú polohu sedenia v aute.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.