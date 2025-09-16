Pekného chlapa si uchmatla, kedy sa jej zachcelo. Divokú doktorku z legendárnej Nemocnice skrotil až Jan
Herečke, ktorú si verejnosť zamilovala aj ako doktorku Alžbetu Čeňkovú z kultovej Nemocnice na okraji mesta, muži ležali pri nohách. Ona si však vybrala jediného.
Patrí medzi najobľúbenejšie české herečky. Jej charizma, talent a prirodzený šarm ju katapultovali medzi hviezdy, pričom muži ju doslova zbožňovali. Raz sa jej dokonca stalo, že randila s dvoma mužmi naraz. Divoké srdce Elišky Balzerovej dokázal skrotiť iba jediný muž – jej manžel Jan. Ich láska pretrvala viac ako 50 rokov a stala sa symbolom vernosti, humoru a porozumenia.
Život ženy, ktorá sa do pamäte mnohých vryla účinkovaním v seriáli Nemocnica na okraji mesta či v obľúbenom filme S tebou ma baví svet, však nezačal úplne bežne – už jej narodenie sprevádzala dramatická situácia a v rodnom liste má dodnes nesprávny dátum.
Záhada okolo jej narodenia
Eliška Balzerová, dievčenským menom Havránková, sa narodila o polnoci, počas poriadnej búrky, ktorá rozbila okno. Už to podľa jej slov naznačovalo, že na svet prišla dramatická umelkyňa. Ako opísala v šou 7 pádov Honzy Dedka, nebola to jediná zaujímavosť okolo jej narodenia.
Jej mama totiž rodila doma vo Vsetíne, čo bolo v tej dobe bežné, pričom pri pôrode asistovala len pôrodná baba. Keď na druhý deň prišiel doktor vypísať rodný list, nastala nečakaná situácia – jej babička sa rozhodla zasiahnuť a zásadne ovplyvniť dátum narodenia v rodnom liste.
Písal sa totiž rok 1949 a komunisti mali práve v deň Eliškinho narodenia svoj prvý povojnový zjazd. Nenápadne sa preto prikradla k doktorovi a poprosila ho, aby do dokumentov napísal dátum o deň skôr – 25. mája.
„On sa čudoval, chcel napísať 26., ale babička hovorila – prosím vás nie, oni majú prvý rok komunisti zjazd, ona by to celý život musela oslavovať s nimi!“ spomínala dnes so smiechom. Možno aj tento malý podvod naznačoval, že sa z nej raz stane žena plná dramatických zvratov a nečakaných príbehov.