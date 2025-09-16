Pekného chlapa si uchmatla, kedy sa jej zachcelo. Divokú doktorku z legendárnej Nemocnice skrotil až Jan - Dobré noviny
Pekného chlapa si uchmatla, kedy sa jej zachcelo. Divokú doktorku z legendárnej Nemocnice skrotil až Jan
V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Pekného chlapa si uchmatla, kedy sa jej zachcelo. Divokú doktorku z legendárnej Nemocnice skrotil až Jan

— Foto: Česká televize/ Přiba Mrázová, Wikipedia Commons/Jindřich Nosek (NoJin)

Herečke, ktorú si verejnosť zamilovala aj ako doktorku Alžbetu Čeňkovú z kultovej Nemocnice na okraji mesta, muži ležali pri nohách. Ona si však vybrala jediného.

Patrí medzi najobľúbenejšie české herečky. Jej charizma, talent a prirodzený šarm ju katapultovali medzi hviezdy, pričom muži ju doslova zbožňovali. Raz sa jej dokonca stalo, že randila s dvoma mužmi naraz. Divoké srdce Elišky Balzerovej dokázal skrotiť iba jediný muž – jej manžel Jan. Ich láska pretrvala viac ako 50 rokov a stala sa symbolom vernosti, humoru a porozumenia.

Život ženy, ktorá sa do pamäte mnohých vryla účinkovaním v seriáli Nemocnica na okraji mesta či v obľúbenom filme S tebou ma baví svet, však nezačal úplne bežne – už jej narodenie sprevádzala dramatická situácia a v rodnom liste má dodnes nesprávny dátum.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2015557268585122&set=pb.100071614726887.-2207520000

Záhada okolo jej narodenia

Eliška Balzerová, dievčenským menom Havránková, sa narodila o polnoci, počas poriadnej búrky, ktorá rozbila okno. Už to podľa jej slov naznačovalo, že na svet prišla dramatická umelkyňa. Ako opísala v šou 7 pádov Honzy Dedka, nebola to jediná zaujímavosť okolo jej narodenia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/183006828416164/photos/pb.100063812796029.-2207520000/282851355098377/?type=3

Jej mama totiž rodila doma vo Vsetíne, čo bolo v tej dobe bežné, pričom pri pôrode asistovala len pôrodná baba. Keď na druhý deň prišiel doktor vypísať rodný list, nastala nečakaná situácia – jej babička sa rozhodla zasiahnuť a zásadne ovplyvniť dátum narodenia v rodnom liste.

Písal sa totiž rok 1949 a komunisti mali práve v deň Eliškinho narodenia svoj prvý povojnový zjazd. Nenápadne sa preto prikradla k doktorovi a poprosila ho, aby do dokumentov napísal dátum o deň skôr – 25. mája.

„On sa čudoval, chcel napísať 26., ale babička hovorila – prosím vás nie, oni majú prvý rok komunisti zjazd, ona by to celý život musela oslavovať s nimi!“ spomínala dnes so smiechom. Možno aj tento malý podvod naznačoval, že sa z nej raz stane žena plná dramatických zvratov a nečakaných príbehov.

Divoká a nespútaná žena

