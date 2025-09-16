Prvý deň v práci býva skúškou nervov. Odborníčka radí, ktorým trom chybám sa treba za každú cenu vyhnúť - Dobré noviny
Prvý deň v práci býva skúškou nervov. Odborníčka radí, ktorým trom chybám sa treba za každú cenu vyhnúť
Prvý deň v práci býva skúškou nervov. Odborníčka radí, ktorým trom chybám sa treba za každú cenu vyhnúť

Foto: Freepik, @freepik

Nová práca prináša stres aj očakávania.

Prvý deň v novej práci má pre mnohých ľudí spoločného menovateľa – nervozitu. V hlave sa vám preháňajú otázky, či zapadnete, bojíte sa, aby ste nezabudli mená nových kolegov a dúfate, že zvládnete všetky úlohy. Práve v tomto napätí sa najčastejšie rodia chyby, ktoré dokážu pokaziť prvý dojem.

Ako uvádza portál Metro, ak sa vyhnete týmto trom častým chybám, podľa odborníčky v oblasti vzdelávania ľudí a rozvoja vodcovských schopností Sarah Murphyovej máte veľkú šancu, že do tímu zapadnete rýchlejšie a prirodzenejšie.

Zabúdanie na kolegov

Prílišné sústredenie sa na výkon môže pôsobiť odhodlane, ale zároveň uzavreto. Murphyová upozorňuje, že budovanie vzťahov na pracovisku nezačína až po skúšobnej dobe.

Ak čakáte, že prvý krok spravia ostatní, môžete vyznieť nezúčastnene. Stačí krátky rozhovor či úsmev, aby kolegovia videli, že chcete byť súčasťou tímu.

Menej je niekedy viac

