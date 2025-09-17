Krízu vo vzťahu riešil neverou. Marcel Ochránek mal šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila
Herec by za žiadneho muža nedal ruku do ohňa
„Rozmaznaný benjamín, ktorému splnili všetko, čo mu na očiach videli.“ Takto sám seba opisoval obľúbený herec a moderátor Marcel Ochránek, ktorý sa ako hrdzavý chlapec prepracoval až na javisko a obrazovky. Dnes otvorene hovorí o láske, vzťahoch a krízach, ktoré prežil – aj tých, ktoré riešil neverou. Po rozvode je k manželstvu skeptický, no našiel oporu vo svojej partnerke Evke, s ktorou spolu prekonali ťažké chvíle a naučili sa vážiť si jeden druhého.
Hrdzavý herec
Ako syn umeleckého stolára a čalúnničky nemal s umeleckým svetom nič spoločné. „Môj dedko z Michaloviec vraj bol veľký tanečník – keď sa opil, rád cifroval. To sú tak asi jediné umelecké sklony členov môjho rodokmeňa,“ smial sa pre MY Nitra Marcel Ochránek, z ktorého mal byť huslista, no vraj bol veľmi priemerný.
„Kedysi som hrával na husle. Mama v tom ale nevidela zmysel, tak sa ma opýtala či by som radšej nechcel byť hercom, pretože hrdzavých hercov je málo. Tak som to vyskúšal a zobrali ma,“ prezradil v rozhovore s Evitou Marcel Ochránek, ktorý ani netušil ako a zrazu sedel v jednej lavici s Robom Rothom.
Chlapi a vernosť
Práve on ho vraj zasvätil do hereckého umenia, naučil ho nebáť sa a nechať na javisku zo seba všetko. Na konzervatóriu však pochopil, že z vyštudovaných hercov nebudú úspešní všetci. „Vo štvrtom ročníku sa to vždy láme. Kto pôjde ďalej? Niektorí sa, bohužiaľ, neuchytia, iní idú na voľnú nohu a čakajú, či budú mať šťastie a potom sú takí ‚kaskadéri‘, ktorí sa neboja a idú do divadiel. Je to otázka šťastia,“ pomenoval hereckú realitu Marcel Ochránek, ktorý dobre vie, že šťastie ľudia potrebujú aj vo vzťahoch.
Obľúbený herec a moderátor otvorene hovoril, že chlapi nevedia byť verní a aj on riešil krízu vo vzťahu neverou.