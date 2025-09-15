Z každej mamy robí hrdinku. Na desiatový toast Jennifer Garner majú slabosť deti aj dospelí
O originálny recept sa obľúbená herečka podelila s fanúšikmi na sociálnych sieťach.
Varenie a pečenie pre blízkych považuje za ideálny spôsob, ako prejaviť lásku, a hoci jej recepty vždy nevyjdú, čas strávený v kuchyni si nesmierne užíva. Herečka Jennifer Garner sa netají tým, že vyrastala v skromnejších podmienkach. Vybudovala si vďaka tomu zdravý vzťah k jedlu a dodnes z toho čerpá.
Varí chaoticky, ale s láskou
„Vôbec sme doma nemali priemyselne spracované jedlá. Nie preto, že by to tak mama chcela, ale preto, že boli drahé. Takže sme jedli len to, čo vedela sama pripraviť,“ vysvetlila Jennifer pre magazín People a dodala, že sa vďaka tomu aj v dospelosti vyhýba nezdravým produktom a polotovarom.
Neustále zároveň objavuje nové chute, v kuchyni ju to neuveriteľne baví a nerozhodí ju dokonca ani to, keď sa jej jedlo pripáli alebo ho úplne zabudne vytiahnuť z rúry. „Pre mňa je pečenie a varenie pre rodinu prejavom lásky. Vedia, že mi na nich záleží a že sa snažím zo všetkých síl, aj keď je to niekedy trochu chaotické. Priala by som si byť viac zorganizovaná, ale jednoducho to nemám vo výbave,“ smeje sa obľúbená herečka, ktorá svojimi receptami inšpiruje aj fanúšikov na sociálnych sieťach.
„Tento dokonalý škoricový toast je ideálny na pomalé nedeľné ráno alebo ako desiata pre deti po príchode zo školy. Okamžite vám zabezpečí status mamy hrdinky,“ napísala Jennifer k svojmu receptu na Instagrame.