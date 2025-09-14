Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť
Mnohé z tých vecí máte doma aj vy.
Poznáte ten pocit? Upratujete znova a znova, no miestnosti vo vašej domácnosti akoby nikdy nevyzerali skutočne upratané. Podľa odborníčky na upratovanie a organizáciu domácností Rachel, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje ako The Declutter Darling a má viac než desaťročné skúsenosti, nemusí byť však problém v neporiadku, ktorý vidíte na prvý pohľad.
„Najväčší neporiadok sa ukrýva v detailoch,“ uviedla Rachel pre Daily Mail s tým, že často do oka najviac udierajú práve drobnosti, ktoré by vám možno ani nenapadli.
Skrytí vinníci neporiadku
Rachel upozorňuje, že najviac chaosu vzniká na miestach, ktoré ani nevidíme každý deň. Typickým príkladom je zásuvka plná rôznych sponiek, manuálov od spotrebičov či balíčkov omáčok z donášky. „Verte mi, nepotrebujete ich,“ zdôraznila vo videu.
Tieto „neviditeľné miesta“ môžu na prvý pohľad pôsobiť bezvýznamne, no v skutočnosti sú podľa odborníčky zdrojom permanentného pocitu preplnenosti. Hoci ich priamo nevidíte, váš mozog veľmi dobre vie, že tam sú – a sú plné chaosu.