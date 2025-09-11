Marošovi chcel dokázať, že láska stačí. Hofierkovci z premien dnes vedia, že mohli dopadnúť veľmi zle
Tučných ľudí nikdy neodsudzujú.
„Necítime sa byť motivátormi,“ hovoria skromne manželia Hofierkovci, ktorí sa pred dvomi rokmi prihlásili do Extrémnych premien a dnes otvorene hovoria, že šou im zachránila život. Stanka a Rudo dohromady vážili 345 kilogramov, no ich príbeh nie je len o kilogramoch a čísle na váhe. Je to príbeh lásky, odvahy a prekonávania strachu, ktorý sa začal ešte pred tým, než sa stretli s kamerami.
Bál sa, že ju neuvidí
Keď sa Stanka a Rudo pred rokmi spoznali, čakala ich prvá obrovská skúška – Rudovi diagnostikovali leukémiu a netušil, či prežije. „My sme boli hneď na začiatku vzťahu. Vtedy sa bál, či náhodou neodídem a či s ním zostanem. Náš vzťah sme tak začali niečím, čo mnoho ľudí neprekoná ani v dlhodobom vzťahu,“ prezradila v relácii Dobré správy zo ŽIVOTA Stanka Hofierková, ktorá Ruda v ťažkých chvíľach neopustila, hoci prvýkrát sa videli len týždeň pred lekárskymi výsledkami.
Vraj už vtedy vedela, že sú stvorení jeden pre druhého. „Pol roka som bol v nemocnici a každý deň som sa ani tak nebál toho, že zomriem, ale že ju neuvidím,“ prezradil Rudo, ktorý sa po vyliečení začal obávať všetkého – okolitého sveta, chorôb a nakoniec aj života. Všetko bral ako hrozbu a potenciálne riziko, ktoré mu vráti zákerné ochorenie. Sedenie doma a následná extrémna obezita nakoniec prerástli cez hlavu obom. „Ja som sa do Extrémnych premien snažila dostať šesť rokov, no asi som ako jednotlivec nebola zaujímavá,“ priznala Stanka, ktorá chcela byť pre svojho partnera motiváciou. Do šou ich ale chceli obidvoch.
Veľa sĺz
Rudko ale vtedy prežíval časy, keď sa bál ísť vonku a nevedel si predstaviť, že bude musieť absolvovať ročné Extrémne premeny a ešte k tomu pred kamerami. Strachoval sa, že ho ako obézneho človeka budú súdiť tisíce ľudí. „Stálo ma to veľa sĺz ukecať ho k tomu. Niežeby nechcel, ale mal strach,“ spomínala Stanka, ktorá nakoniec svojho partnera presvedčila a v Extrémnych premenách sa postarali o príbeh, ktorý dojal celé Slovensko. Spoločne schudli 167 kilogramov a dnes otvorene hovoria, že šou im zachránila nielen vzťah, ale celý život.