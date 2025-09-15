Za 12 rokov porodila 12 detí a zvláda aj obrovskú farmu. Oddanú mamu ľudia kritizujú, ona si plní sny
Tajomstvo tejto mamičky spočíva v dobrej organizácii.
Keď si ráno ledva stíhate urobiť kávu a odprevadiť deti do školy, predstavte si, že by ste museli zvládnuť vychovávať 12 detí, všetky ich doma vzdelávať, viesť domácnosť a ešte aj farmu so 150 zvieratami. Znie to ako sci-fi, že? Pre Courtney a Chrisa Rogersonovcov z Nového Mexika je to však každodenná realita. Aj keď je ich život ako veľký organizovaný chaos, mamička sa stále usmieva a tvrdí, že by nič nemenila.
Bála sa, že nebude môcť mať deti
Courtney si vždy predstavovala, že bude matkou, ale jej cesta za materstvom sa nezačínala ľahko. Jej úplne prvé tehotenstvo sa skončilo potratom a ona si nebola istá, či bude môcť mať ďalšie deti. Pár mesiacov pred jej 26. narodeninami však prišiel na svet jej prvorodený syn Clint a potom sa všetko rozbehlo neuveriteľnou rýchlosťou.
V priebehu 12 rokov priviedla na svet dvanásť detí, pričom najväčší vekový rozdiel medzi nimi bol len 20 mesiacov. A ako bonus, všetky ich mená sa začínajú na písmeno C – Clint, Clay, Cade, Callie, Cash, Colt, Case, Calena, Caydie, Coralee, Caris a Cambria. „Je úžasné, ako to vyšlo, pretože na začiatku sme mali len chlapcov a posledných päť detí sú dievčatá, takže sa to všetko vyrovnalo,“ povedala mamička pred časom pre Mirror.
Zatiaľ čo väčšina rodičov ráno v strese chystá desiatu pre dve či tri deti, v domácnosti Rogersonovcov to vyzerá úplne inak. Každé ráno sa začína o 8:00, no nečakajte chaos a paniku. Courtney má systém vymyslený do posledného detailu.