Za 12 rokov porodila 12 detí a zvláda aj obrovskú farmu. Oddanú mamu ľudia kritizujú, ona si plní sny - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Za 12 rokov porodila 12 detí a zvláda aj obrovskú farmu. Oddanú mamu ľudia kritizujú, ona si plní sny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 361 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Za 12 rokov porodila 12 detí a zvláda aj obrovskú farmu. Oddanú mamu ľudia kritizujú, ona si plní sny

— Foto: Instagram @littlehouseinthehighdesert

Tajomstvo tejto mamičky spočíva v dobrej organizácii.

Keď si ráno ledva stíhate urobiť kávu a odprevadiť deti do školy, predstavte si, že by ste museli zvládnuť vychovávať 12 detí, všetky ich doma vzdelávať, viesť domácnosť a ešte aj farmu so 150 zvieratami. Znie to ako sci-fi, že? Pre Courtney a Chrisa Rogersonovcov z Nového Mexika je to však každodenná realita. Aj keď je ich život ako veľký organizovaný chaos, mamička sa stále usmieva a tvrdí, že by nič nemenila.

Bála sa, že nebude môcť mať deti

Courtney si vždy predstavovala, že bude matkou, ale jej cesta za materstvom sa nezačínala ľahko. Jej úplne prvé tehotenstvo sa skončilo potratom a ona si nebola istá, či bude môcť mať ďalšie deti. Pár mesiacov pred jej 26. narodeninami však prišiel na svet jej prvorodený syn Clint a potom sa všetko rozbehlo neuveriteľnou rýchlosťou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Courtney Rogers (@littlehouseinthehighdesert)

V priebehu 12 rokov priviedla na svet dvanásť detí, pričom najväčší vekový rozdiel medzi nimi bol len 20 mesiacov. A ako bonus, všetky ich mená sa začínajú na písmeno C – Clint, Clay, Cade, Callie, Cash, Colt, Case, Calena, Caydie, Coralee, Caris a Cambria. „Je úžasné, ako to vyšlo, pretože na začiatku sme mali len chlapcov a posledných päť detí sú dievčatá, takže sa to všetko vyrovnalo,“ povedala mamička pred časom pre Mirror.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Courtney Rogers (@littlehouseinthehighdesert)

Zatiaľ čo väčšina rodičov ráno v strese chystá desiatu pre dve či tri deti, v domácnosti Rogersonovcov to vyzerá úplne inak. Každé ráno sa začína o 8:00, no nečakajte chaos a paniku. Courtney má systém vymyslený do posledného detailu.

Ako vyzerá deň mamy, ktorá sa stará o 12 detí?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.